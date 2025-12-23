Евгений Стеблов в честь своего юбилея — 8 декабря ему исполнилось 80 лет — стал гостем нового выпуска шоу Андрея Малахова. В беседе с телеведущим советский артист затронул тему веры и ухода в монастырь.
Как известно, сын Стеблова Сергей стал монахом и сейчас служит в Соловецком Спасо-Преображенском монастыре. Евгений Юрьевич признался, что сам бы не решился последовать примеру сына, так как считает себя более мирским человеком.
«Я пока не думаю уйти в монастырь. У меня более мирская судьба, как мне кажется. Знаю, что бывает так: человек решает уйти, приедет туда, а с ним проводят беседу и ему говорят: “Тебе не надо”. Там как-то чувствуют все», — рассказал он в программе «Малахов».
Стеблов также высказался о своей коллеге Екатерине Васильевой, которая несколько лет назад решила уйти в монастырь. Звезда фильма «Я шагаю по Москве» заявил, что Екатерина Сергеевна «больше говорит, чем на самом деле делает».
«Катя — совершенно другой человек. Она больше говорит и рассказывает, чем на самом деле делает. Мне говорят: “Вот, Васильева ушла в монастырь”. А потом я смотрю, она в Москве на свечном ящике торгует. Это совсем другая позиция. Не хочу сказать ничего предосудительного, но иная судьба у нее. Я был с ней знаком, когда она была в другом качестве, была успешной актрисой. Внешне ничего не предвещало, что у нее будут с церковью особые отношения», — заявил актер.
Напомним, Екатерина Васильева приняла постриг с именем Василиса в 2021 году. Сейчас она живет в монастыре Зосимова пустынь.
«У меня не было мысли останавливаться. Но ковид закрыл спектакли… Я эту жизнь уже не тянула. В монастыре легче — там мне проще. Там дисциплина, служба, я плачу и молюсь. Я пришла за спасением… Мне хочется отмолить грехи», — говорила артистка в одном из интервью.
Сын Екатерины Сергеевны, Дмитрий Рощин, стал протоиереем. Сегодня он является настоятелем храма Николая Чудотворца на Трех Горах.