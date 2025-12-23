«Катя — совершенно другой человек. Она больше говорит и рассказывает, чем на самом деле делает. Мне говорят: “Вот, Васильева ушла в монастырь”. А потом я смотрю, она в Москве на свечном ящике торгует. Это совсем другая позиция. Не хочу сказать ничего предосудительного, но иная судьба у нее. Я был с ней знаком, когда она была в другом качестве, была успешной актрисой. Внешне ничего не предвещало, что у нее будут с церковью особые отношения», — заявил актер.