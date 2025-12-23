Ричмонд
С актрисы Александры Ребенок взыскали 153 тыс. рублей ущерба за ДТП

Суд вынес вердикт попавшей в ДТП звезде «Содержанок»
Александра Ребенок на премии АПКиТ, фото: пресс-служба
Суд взыскал с актрисы Александры Ребенок средства за ущерб в виде поврежденного в ДТП автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Пресненский районный суд города в полном объеме удовлетворил требования, изложенные в иске. Заявление подавала компания САО «РЕСО-Гарантия», потребовав возместить ущерб в сумме 153 903 рубля.

Также со звезды сериала «Содержанки» взыскали госпошлину в размере 5617 рублей.

Ранее Александа Ребенок рассказала о совместной работе с Цискаридзе в спектакле.