С актрисы Александры Ребенок взыскали 153 тыс. рублей ущерба за ДТП

Суд взыскал с актрисы Александры Ребенок средства за ущерб в виде поврежденного в ДТП автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Пресненский районный суд города в полном объеме удовлетворил требования, изложенные в иске. Заявление подавала компания САО «РЕСО-Гарантия», потребовав возместить ущерб в сумме 153 903 рубля.
Также со звезды сериала «Содержанки» взыскали госпошлину в размере 5617 рублей.
Ранее Александа Ребенок рассказала о совместной работе с Цискаридзе в спектакле.