Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Перестал верить в Бога»: дочь Глаголевой высказалась о смерти композитора Баневича

Дочь Глаголевой назвать актрису музой композитора Баневича
Сергей Баневич и Вера Глаголева, фото: соцсети
Сергей Баневич и Вера Глаголева, фото: соцсети

Дочь актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова рассказала о том, что значит для ее семьи смерть композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея Баневича. Новым постом Нахапетова поделилась в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Она заявила, что мать была музой Баневича и его мотиватором, а вместе они представляли собой уникальный творческий тандем.

«Когда мамы не стало, Сергей Петрович сказал, что перестал верить в Бога. За эти восемь лет без нее он практически не садился за инструмент, а на его рояле стояли лишь в рамках ее фотографии», — вспоминает Анна.

Сергея Баневича не стало в возрасте 84 лет 21 декабря. Он наиболее известен как автор оперы «История Кая и Герды». Его музыка звучит в фильмах «Никколо Паганини», «Завещание профессора Доуэля», «Женский роман», «Агитбригада «Бей врага!»», «Две женщины» и телеспектакле «Пиквикский клуб».