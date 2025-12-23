Светлана Немоляева раскрыла, какими были последние годы жизни Анатолия Лобицкого, умершего от онкологии 20 декабря. Звезда советского фильма «Служебный роман» призналась, что коллега отстранился от всех и отказывался общаться. По словам Светланы Владимировной, Лобоцкий тяжело болел.
«Он два года болел, был совершенно недоступен. Он не общался ни с кем, ни с кем не разговаривал, у него была очень тяжелая болезнь, и никто к нему не приставал, не дергал и не мучал его. С театром не общался, не отвечал на звонки, потому что просто ему было тяжело», — рассказала актриса изданию The Voice.
Она добавила, что рядом с артистом в этот непростой период находилась дочь Анна.
«Он просто ушел в кругу своей семьи, у него дочь очень хорошая, которая о нем беспокоилась», — высказалась артистка.
Лобоцкий служил вместе с Немоляевой в Театре имени Маяковского. Вместе они не раз играли в одних постановках. Светлана Владимировна отметила, что смерть Лобоцкого — большая потеря для всех.
«Анатолий Анатольевич был замечательный актер, очень хороший в работе, и, конечно, для театра это большая потеря», — заключила Немоляева.
Напомним, Анатолий Лобоцкий ушел из жизни 20 декабря 2025 года. Ему было 66 лет. Причиной смерти актера стала онкология. В 2024 году ему сделали операцию, удалив часть легкого.
Ремиссия была недолгой, и болезнь снова вернулась к артисту и распространилась на другие органы. Как писал Telegram-канал Mash, осенью 2025-го у Лобоцкого была выявлена агрессивная форма опухоли.
Прощание с ним состоится в Московском академическом театре имени Маяковского. Дату церемонии прощания и место захоронения уточнят дополнительно.
Ранее бывшая жена актера Юлия Рутберг отреагировала на новости о его смерти.