Светлана Немоляева рассказала о последних годах жизни Анатолия Лобоцкого

Актриса призналась, что коллега тяжело болел и последние два года ни с кем не общался
Светлана Немоляева

Светлана Немоляева раскрыла, какими были последние годы жизни Анатолия Лобицкого, умершего от онкологии 20 декабря. Звезда советского фильма «Служебный роман» призналась, что коллега отстранился от всех и отказывался общаться. По словам Светланы Владимировной, Лобоцкий тяжело болел.

«Он два года болел, был совершенно недоступен. Он не общался ни с кем, ни с кем не разговаривал, у него была очень тяжелая болезнь, и никто к нему не приставал, не дергал и не мучал его. С театром не общался, не отвечал на звонки, потому что просто ему было тяжело», — рассказала актриса изданию The Voice.

Она добавила, что рядом с артистом в этот непростой период находилась дочь Анна.

«Он просто ушел в кругу своей семьи, у него дочь очень хорошая, которая о нем беспокоилась», — высказалась артистка.

Анатолий ЛобоцкийИсточник: Legion-Media.ru

Лобоцкий служил вместе с Немоляевой в Театре имени Маяковского. Вместе они не раз играли в одних постановках. Светлана Владимировна отметила, что смерть Лобоцкого — большая потеря для всех.

«Анатолий Анатольевич был замечательный актер, очень хороший в работе, и, конечно, для театра это большая потеря», — заключила Немоляева.

Напомним, Анатолий Лобоцкий ушел из жизни 20 декабря 2025 года. Ему было 66 лет. Причиной смерти актера стала онкология. В 2024 году ему сделали операцию, удалив часть легкого.

Ремиссия была недолгой, и болезнь снова вернулась к артисту и распространилась на другие органы. Как писал Telegram-канал Mash, осенью 2025-го у Лобоцкого была выявлена агрессивная форма опухоли.

Прощание с ним состоится в Московском академическом театре имени Маяковского. Дату церемонии прощания и место захоронения уточнят дополнительно.

Ранее бывшая жена актера Юлия Рутберг отреагировала на новости о его смерти.