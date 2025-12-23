«Щелкунчик» в интерпретации ГАБТ покажут в кино в новогоднюю ночь

«30 и 31 декабря киноверсию балета “Щелкунчик” П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть в кинотеатрах по всей стране, также показ пройдет на большом экране главного зала московского кинотеатра “Октябрь”. Киносеансы состоятся также в Беларуси и Узбекистане», — говорится в сообщении.