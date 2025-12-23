Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Щелкунчик» в интерпретации ГАБТ покажут в кино в новогоднюю ночь

Партию Мари в балете исполняет Елизавета Кокорева, в роли Щелкунчика-принца — Артем Овчаренко
Кадр из фильма «Большой театр: Щелкунчик»
Кадр из фильма «Большой театр: Щелкунчик»

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Показы записи балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в интерпретации Государственного академического Большого театра пройдут в российских кинотеатрах 30 и 31 декабря. Спектакль также покажут в кино Узбекистана и Белоруссии, сообщается в Telegram-канале театра.

«30 и 31 декабря киноверсию балета “Щелкунчик” П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть в кинотеатрах по всей стране, также показ пройдет на большом экране главного зала московского кинотеатра “Октябрь”. Киносеансы состоятся также в Беларуси и Узбекистане», — говорится в сообщении.

Партию Мари в балете, который представят в кино, исполняет Елизавета Кокорева, в роли Щелкунчика-принца — Артем Овчаренко. Симфонический оркестр Большого театра под управлением генерального директора театра народного артиста РФ Валерия Гергиева.