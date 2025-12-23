Звезда «Очень странных дел» рассказал об отношениях своего героя с экранной сестрой

«Даже если вспомнить кастинг на роль в сериале, первая сцена, которую мне предстояло сыграть, — это эпизод, где Майк разговаривает с Нэнси и просит ее сохранить в тайне Одиннадцать, — рассказал Вулфхард. — И это заложено в ДНК персонажа: что бы ни случилось, Нэнси всегда в курсе происходящего. И они оба как бы заменяют друг друга в кругу своих друзей. Мне кажется, Нэнси — это своего рода Майк в своей компании друзей». Дайер поддержала мысли коллеги и добавила: «Думаю, у них обоих есть лидерские качества».