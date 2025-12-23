Звезда «Очень странных дел» рассказал об отношениях своего героя с экранной сестрой

Финн Вулфхард выступил на панельной дискуссии вместе с другими актерами «Очень странных дел» в Музее Пейли в Нью-Йорке. В обсуждении также приняли участие коллеги и друзья артиста: Гейтен Матараццо, Ноа Шнапп, Калеб Маклафлин и Наталия Дайер, а также создатели сериала Мэтт и Росс Дафферы. В ходе разговора 22-летний Вулфхард описал «особые» отношения своего персонажа со старшей сестрой Нэнси Уилер, роль которой исполнила 30-летняя Наталия Дайер.
«Даже если вспомнить кастинг на роль в сериале, первая сцена, которую мне предстояло сыграть, — это эпизод, где Майк разговаривает с Нэнси и просит ее сохранить в тайне Одиннадцать, — рассказал Вулфхард. — И это заложено в ДНК персонажа: что бы ни случилось, Нэнси всегда в курсе происходящего. И они оба как бы заменяют друг друга в кругу своих друзей. Мне кажется, Нэнси — это своего рода Майк в своей компании друзей». Дайер поддержала мысли коллеги и добавила: «Думаю, у них обоих есть лидерские качества».
«Она гораздо лучше обращается с оружием», — шутливо парировал Вулфхард, а затем с гордостью добавил: «Эй, все, берегитесь!… В этом сезоне у меня есть оружие. Больше ничего не скажу». Этот комментарий намекает на возможное изменение образа Вулфхарда, поскольку Майк обычно воспринимается скорее как стратег и эмоциональный лидер группы, а не как боец.
Ранее звезда «Очень странных дел» удивил всех кардинальной сменой имиджа.