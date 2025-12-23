Лили Коллинз рассказала, что она думает о финале «Эмили в Париже»

В конце 5-го сезона сериала «Эмили в Париже» главной героине, Эмили Купер, предстоит принять важное решение: остаться в Италии со своим бойфрендом или вернуться к той жизни, которую она построила для себя во Франции? В итоге Эмили отказывается от работы и возлюбленного, чтобы сосредоточиться на себе — и Лили Коллинз считает, что ее героиня приняла правильное решение.
«Мне очень это понравилось, — призналась актриса в интервью. — Мне кажется, каждый человек, с которым Эмили общается, учит ее понимать, что ей нужно и не нужно, чего она хочет и чего не хочет, что, на мой взгляд, очень реалистично в нашей с вами жизни».
В финале Эмили и ее бойфренд Марчелло Муратори отправляются в Венецию на презентацию линии одежды Марчелло во время Недели моды. Неожиданно его мать объявляет, что передает ему бразды правления семейной компанией по производству элитной кашемировой одежды, что открывает Эмили возможность получить работу мечты, но для этого она должна остаться жить в маленьком итальянском городке.
«Мне кажется, что с Марчелло у нас была какая-то сказочная мечта, — говорит Коллинз. — И Эмили действительно ценит, уважает и любит его как человека. Но, думаю, она понимала, что это не та жизнь, которую она хотела, и что она еще не закончила исследовать себя. Мне очень понравилось, что она была достаточно смелой, чтобы принять решение и уехать назад».
Лили также призналась, что любит свою героиню и искренне сопереживает каждый раз, когда та оказывается в сложных жизненных ситуациях или стоит перед важным выбором. Сериал «Эмили в Париже» стартовал еще в 2020 году и за это время сильно полюбился многим зрителям и самой актрисе.
Ранее Лили Коллинз вышла в свет в платье с экстремальным декольте.