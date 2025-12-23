Лили Коллинз рассказала, что она думает о финале «Эмили в Париже»

«Мне кажется, что с Марчелло у нас была какая-то сказочная мечта, — говорит Коллинз. — И Эмили действительно ценит, уважает и любит его как человека. Но, думаю, она понимала, что это не та жизнь, которую она хотела, и что она еще не закончила исследовать себя. Мне очень понравилось, что она была достаточно смелой, чтобы принять решение и уехать назад».