Брэдли Купер попросил руки Джиджи Хадид у ее матери

DM: актер Брэдли Купер получил разрешение на помолвку с Хадид от ее матери
Джиджи Хадид и Брэдли Купер
Джиджи Хадид и Брэдли КуперИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэдли Купер попросил руки супермодели Джиджи Хадид у ее матери Иоланды. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

«Брэдли спросил у Иоланды, может ли он сделать предложение Джиджи. Он хочет, чтобы она знала, насколько серьезно он относится к ее дочери и как планирует создать с ней крепкую семью в Нью-Йорке», — заявил источник.

Собеседник таблоида добавил, что артист поделился своими планами со своей матерью Глорией Кампано. По словам инсайдера, они очень близки, и актер «держит ее в курсе всего». Сообщается, что Джиджи Хадид также сообщила своему отцу Мохамеду Хадиду о намерении выйти замуж.

Источник рассказал, что одна из причин, по которой актер и манекенщица хотят пожениться, — это их дети. Знаменитости хотят, чтобы их дочери росли вместе.

Ранее Джиджи Хадид и Брэдли Купер впервые дали интервью на публике.