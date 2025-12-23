Брэдли Купер попросил руки Джиджи Хадид у ее матери

Голливудский актер Брэдли Купер попросил руки супермодели Джиджи Хадид у ее матери Иоланды. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.
«Брэдли спросил у Иоланды, может ли он сделать предложение Джиджи. Он хочет, чтобы она знала, насколько серьезно он относится к ее дочери и как планирует создать с ней крепкую семью в Нью-Йорке», — заявил источник.
Собеседник таблоида добавил, что артист поделился своими планами со своей матерью Глорией Кампано. По словам инсайдера, они очень близки, и актер «держит ее в курсе всего». Сообщается, что Джиджи Хадид также сообщила своему отцу Мохамеду Хадиду о намерении выйти замуж.
Источник рассказал, что одна из причин, по которой актер и манекенщица хотят пожениться, — это их дети. Знаменитости хотят, чтобы их дочери росли вместе.
Ранее Джиджи Хадид и Брэдли Купер впервые дали интервью на публике.