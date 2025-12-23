Фильм Джона МакТирнана вышел в 1988 году. Главную роль в ленте сыграл Брюс Уиллис, ныне страдающий от деменции. Роль злодея исполнил Алан Рикман. «Крепкий орешек» считается рождественским фильмом, так как события в нем разворачиваются в канун Рождества. Также в нем есть отсылки к зимнему празднику и соответствующий саундтрек.