Режиссер Джеймс Кэмерон в рамках промо-тура фильма «Аватар: Пламя и пепел» побывал на передаче «Вечернее шоу со Стивеном Колбером». Постановщик ответил на вопрос ведущего о том, какой, по его мнению, лучший боевик в истории кино.
«Ты имеешь в виду, кроме моих фильмов?» — пошутил Кэмерон, но потом дал серьезный ответ.
«Это “Крепкий орешек”. В этой ленте лучшая короткая остроумная фраза, лучшая смерть злодея. Это лучший рождественский фильм», — отметил режиссер.
Фильм Джона МакТирнана вышел в 1988 году. Главную роль в ленте сыграл Брюс Уиллис, ныне страдающий от деменции. Роль злодея исполнил Алан Рикман. «Крепкий орешек» считается рождественским фильмом, так как события в нем разворачиваются в канун Рождества. Также в нем есть отсылки к зимнему празднику и соответствующий саундтрек.
Ранее стало известно, что Джеймс Кэмерон снимет нового «Терминатора» без Арнольда Шварценегера.