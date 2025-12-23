Ричмонд
Джеймс Кэмерон назвал фильм «Крепкий орешек» лучшим боевиком всех времен

По версии режиссера «Аватара» картина с Брюсом Уиллисом заслуживает звание лучшего боевика
Джеймс Кэмерон
Джеймс КэмеронИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Джеймс Кэмерон в рамках промо-тура фильма «Аватар: Пламя и пепел» побывал на передаче «Вечернее шоу со Стивеном Колбером». Постановщик ответил на вопрос ведущего о том, какой, по его мнению, лучший боевик в истории кино.

«Ты имеешь в виду, кроме моих фильмов?» — пошутил Кэмерон, но потом дал серьезный ответ.

«Это “Крепкий орешек”. В этой ленте лучшая короткая остроумная фраза, лучшая смерть злодея. Это лучший рождественский фильм», — отметил режиссер.

Крепкий орешек
Крепкий орешек

Фильм Джона МакТирнана вышел в 1988 году. Главную роль в ленте сыграл Брюс Уиллис, ныне страдающий от деменции. Роль злодея исполнил Алан Рикман. «Крепкий орешек» считается рождественским фильмом, так как события в нем разворачиваются в канун Рождества. Также в нем есть отсылки к зимнему празднику и соответствующий саундтрек.

Ранее стало известно, что Джеймс Кэмерон снимет нового «Терминатора» без Арнольда Шварценегера.