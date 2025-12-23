Аглая Тарасова впервые вышла на связь после приговора и попросила о помощи

«События развиваются очень быстро, и сейчас еще не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться. Но уже сейчас необходимо оплачивать консультации, анализы, все перемещения, многочисленные сопутствующие процедуры, в перспективе — сложную и дорогую реабилитацию. Сейчас Дмитрий находится в тяжелом состоянии», — сообщили в театре.