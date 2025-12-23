Ричмонд
Аглая Тарасова впервые вышла на связь после приговора и попросила о помощи

Актриса рассказала, что ее коллеге Дмитрию Поднозову нужна помощь в лечении
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

Аглая Тарасова впервые вышла на связь со своими поклонниками после того, как летом ее задержали в аэропорту с запрещенными веществами. 31-летняя актриса сделала публикацию в соцсетях, показав фото актера Дмитрия Поднозова. Звезда «Интернов» рассказала своей аудитории, что ее коллеге нужна помощь в лечении. У него диагностировали рак легких с метастазами в мозг.

«Диме нужна наша помощь, друзья», — написала Тарасова.

Коллеги артиста из театра «Особняк» рассказали, что Поднозов находится сейчас в тяжелом состоянии. Они отметили, что художественному руководителю театра необходимо дорогостоящее лечение.

«События развиваются очень быстро, и сейчас еще не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться. Но уже сейчас необходимо оплачивать консультации, анализы, все перемещения, многочисленные сопутствующие процедуры, в перспективе — сложную и дорогую реабилитацию. Сейчас Дмитрий находится в тяжелом состоянии», — сообщили в театре.

Аглая Тарасова сообщила, что Дмитрию Поднозову нужна помощь, фото: соцсети
Аглая Тарасова сообщила, что Дмитрию Поднозову нужна помощь, фото: соцсети

Напомним, Аглая Тарасова была задержана в Домодедово после возращения из Израиля. У актрисы нашли вейп, в котором содержались запрещенные вещества. На звезду завели дело о контрабанде наркотиков.

В конце ноября 2025 года Тарасовой избрали меру пресечения. Ей дали три года условного срока и обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.