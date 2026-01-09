В отличие от «Игры Престолов» с ее сложной политической паутиной, «Рыцарь Семи Королевств» представляет собой классическое роуд-муви в средневековых декорациях. В центре повествования находится сир Дункан Высокий, или просто Дунк — молодой, наивный, но невероятно сильный межевой рыцарь, который едва сводит концы с концами. В своих скитаниях он встречает странного мальчика по имени Эгг, который навязывается к нему в оруженосцы. Вместе они отправляются на рыцарский турнир в Эшфорд в надежде заработать на еду и, возможно, снискать немного славы, но вместо этого оказываются втянуты в опасные игры высшей знати.