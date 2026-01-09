Ричмонд
Возвращение в Вестерос: что нужно знать перед просмотром сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Полный гид по предстоящему спин-оффу «Игры Престолов»: сюжет, герои и тайны Вестероса
Анна Облонская
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Рыцарь Семи Королевств
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

После эпических сражений с Королем Ночи и разрушительного пламени Танца Драконов HBO меняет тактику и масштаб. Новый проект во вселенной Джорджа Р.Р. Мартина обещает стать самым необычным, камерным и душевным произведением франшизы. Создатели «Рыцаря Семи Королевств» предлагают нам на время забыть о судьбах всего мира и погрузиться в историю о чести, странствиях и неожиданной дружбе, которая зарождается на пыльных дорогах Вестероса.

Дата выхода и создатели

Официальная премьера мини-сериала назначена на 18 января 2026 года на платформах HBO и Max. Первый сезон — экранизация повести Джорджа Р.Р. Мартина «Межевой рыцарь» — будет состоять из шести эпизодов. Шоураннером проекта выступает Айра Паркер, известная по работе над сценарием первого сезона «Дома Дракона», а Джордж Мартин лично курирует производство в статусе исполнительного продюсера. Актер Питер Клэффи рассказал, что Мартин дал команде жесткое напутствие: «Пожалуйста, не испортите это». Для писателя это самая любимая из его работ.

Кадр из сериала Рыцарь Семи Королевств
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Сюжет и герои

В отличие от «Игры Престолов» с ее сложной политической паутиной, «Рыцарь Семи Королевств» представляет собой классическое роуд-муви в средневековых декорациях. В центре повествования находится сир Дункан Высокий, или просто Дунк — молодой, наивный, но невероятно сильный межевой рыцарь, который едва сводит концы с концами. В своих скитаниях он встречает странного мальчика по имени Эгг, который навязывается к нему в оруженосцы. Вместе они отправляются на рыцарский турнир в Эшфорд в надежде заработать на еду и, возможно, снискать немного славы, но вместо этого оказываются втянуты в опасные игры высшей знати.

Кадр из сериала Рыцарь Семи Королевств
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Роль добродушного гиганта Дунка исполнил бывший профессиональный регбист Питер Клэффи, чей рост составляет почти два метра, а его спутника сыграл юный Декстер Сол Анселл, уже успевший запомниться зрителям по приквелу «Голодных игр».

Загадка оруженосца Эгга

Мальчик по имени Эгг — это, пожалуй, главная интрига и сердце всей истории. На первый взгляд, перед нами просто дерзкий лысый мальчишка, который увязался за огромным рыцарем. Однако внимательный зритель очень быстро заметит странные несостыковки в его поведении. Для простого сына конюха или крестьянина этот ребенок слишком хорошо образован: он подозрительно легко читает, разбирается в сложнейшей геральдике великих домов и говорит с уверенностью, свойственной скорее лордам, чем простолюдинам.

Кадр из сериала Рыцарь Семи Королевств
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Химия между этими персонажами строится на контрасте: огромный, но простой рыцарь и маленький, но пугающе проницательный мальчик, который явно бежит от какого-то могущественного прошлого. Кем он является на самом деле и почему он предпочел пыльную дорогу жизни в замке — главный вопрос, который будет держать зрителя в напряжении весь сезон.

Эпоха и хронология

Чтобы понять атмосферу сериала, важно осознать его место во времени. Действие разворачивается в 209 году от Завоевания Эйгона, что помещает сюжет примерно посередине между двумя главными хитами HBO: спустя 77 лет после событий «Дома Дракона» и за 90 лет до начала «Игры Престолов». Это уникальный период в истории Вестероса, когда последние драконы уже вымерли, и магия почти ушла из мира, лишив Таргариенов их главного оружия.

Однако династия все еще находится на пике своего могущества и численности. Королевская семья разрослась настолько, что многочисленные принцы и их бастарды буквально наводнили страну, создавая хаос и конкуренцию за власть. При этом над королевством все еще висит тень недавней гражданской войны — восстания Блэкфайра, которое закончилось всего за 13 лет до начала событий сериала. Внешне страна спокойна, но многие лорды до сих пор таят старые обиды.​

Кадр из сериала Рыцарь Семи Королевств
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Тон и отличия от «Игры Престолов»

Создатели обещают нам совершенно иную тональность. Здесь нет угрозы конца света от ледяных зомби или масштабных войн пяти королей. Ставки в этой истории гораздо более личные, но от этого не менее высокие: на кону стоит не Железный Трон, а жизнь невиновного человека и рыцарская честь. Визуально сериал тоже отличается от предшественников: трейлеры демонстрируют нам «рыцарское лето» Вестероса с яркими красками, солнечными турнирными лугами и блестящими доспехами, создавая атмосферу рыцарского романа, который неизбежно столкнется с суровой реальностью.