Тот редкий случай, когда Джексон играет вдохновляющего героя без всякой иронии или скрытых мотивов. Его Картер — требовательный учитель, который верит в своих учеников больше, чем они в себя. Он строг, но, возможно, это единственным человек, которому искренне есть дело до молодого поколения. Фильм собрал солидные 76 миллионов долларов в прокате при бюджете в 30 миллионов и получил положительные отзывы критиков.