Сэмюэл Л. Джексон построил впечатляющую карьеру в Голливуде. Более 150 фильмов, в которых он снялся, собрали свыше 14 миллиардов долларов в прокате. Это делает его одним из самых кассовых актеров всех времен. В 2022-м Американская киноакадемия вручила ему почетного «Оскара».
Для большинства зрителей он в первую очередь ассоциируется с «Криминальным чтивом» — особенно благодаря легендарному библейскому монологу. Однако за более чем сорок лет в индустрии он явил миру десятки не менее ярких образов, которые заслуживают отдельного внимания.
«Лихорадка джунглей»
Драма Спайка Ли 1991 года стала настоящим прорывом для Джексона. Он сыграл Гейтора — младшего брата главного героя Флиппера (Уэсли Снайпс) — одержимого зависимостью от запрещенных веществ. Роль получилась небольшая, но настолько мощная, что жюри Каннского фестиваля по такому случаю учредило специальный приз для лучшего актера второго плана.
Примечательно, что Джексон снимался в фильме сразу после реабилитации. 1,5 года он испытывал проблемы схожие с теми, которые переживает его персонаж. Он как никто понимал его природу и использовал этот опыт. Гейтор стал для него не только своеобразной терапией, но еще и открыл двери в большое кино.
«Джеки Браун»
Союз Джексона и Тарантино один из самых долгих и плодовитых в Голливуде. После «Криминального чтива» режиссер снова пригласил того в свой проект — экранизацию романа Элмора Леонарда «Ромовый пунш». Это, кстати, единственная лента автора «Бешеных псов», снятая не по собственному сценарию.
Джексон играет Орделла Робби, торговца оружием, который втягивает стюардессу Джеки Браун (Пэм Гриер) в схему контрабанды денег из Мексики. Но было бы наивно полагать, что это просто угрожающий гангстер. Орделл крайне харизматичный и обладает острым чувством юмора. Но как только мы оказываемся во власти его обаяния, он тут же выкидывает что-то дикое.
Его рассуждения о преимуществах автомата Калашникова — ещё один лот в коллекцию шикарных монологов. Итог: «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль и номинация на «Золотой глобус». Сам Джексон относит эту картину в топ-5 со своим участием.
«Неуязвимый»
Еще задолго до «Мстителей» наш виновник торжества снялся в супергероике. Триллер М. Найта Шьямалана до сих пор один из самых необычных представителей жанра. Элайджа Прайс, также известный как мистер Стекло, владеет художественной галереей комиксов. Он страдает редким генетическим заболеванием, из-за чего его кости невероятно хрупки. И тут у него появляется возможность стать наставником для Дэвида Данна (Брюс Уиллис), у которого обнаруживаются сверхспособности после страшной аварии.
Непривычно видеть Джексона не крепким бандитом, а прикованным к инвалидной коляске. Вот только его интеллект, возможно, даже опаснее человека с пистолетом в руке. Этакий профессор Ксавье, он одержим идеей найти своего антипода — настоящего супергероя и управлять им. Джексон заставляет зрителя одновременно сочувствовать персонажу и бояться его. Особенно, когда становится известно, что он сделал на самом дела. Спустя почти 20 лет зрители вновь увидели Элайджу — в ленте «Стекло» (2019).
«Тренер Картер»
Спортивная драма 2005 года основана на реальной истории баскетбольного тренера Кена Картера. В 1999-м он закрыл на замок спортзал своей школьной команды из-за плохой успеваемости атлетов. Причем сделал он это прямо посреди сезона, когда у его подопечных шла игра. Вот так поступил строгий, но справедливый наставник, который считает, что образование важнее побед.
Тот редкий случай, когда Джексон играет вдохновляющего героя без всякой иронии или скрытых мотивов. Его Картер — требовательный учитель, который верит в своих учеников больше, чем они в себя. Он строг, но, возможно, это единственным человек, которому искренне есть дело до молодого поколения. Фильм собрал солидные 76 миллионов долларов в прокате при бюджете в 30 миллионов и получил положительные отзывы критиков.
«Омерзительная восьмерка»
Немало тех, кто считают майора Маркуса Уоррена в вестерне 2015 года — вершиной в карьере Джексона. Бывший кавалерист армии Союза, ныне охотник за головами становится одним из восьми незнакомцев, запертых в хижине во время снежной бури. Но действительно ли они случайно все там оказались?
Действие разворачивается после Гражданской войны, и несложно догадаться, насколько велика расовая напряженность. Уоррен по прозвищу «Кровавый майор» выживает благодаря хитрости и жестокости. Он очень умен, но при этом явный садист.
Тарантино не мог оставить одного из своих любимых исполнителей без фирменного монолога. Речь, конечно, о сцене, где он рассказывает генералу Конфедератов про его сына. Эпизод, сбивающий с ног.