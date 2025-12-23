Юлия Пересильд поделилась новыми снимками со своей старшей дочерью Анной Пересильд. Фото были сделаны в конце ноября на открытии ГУМ-катка в центре Москвы.
«Ждем снега в Москве. Люблю зиму и очень жду своего выходного, чтобы пойти на ГУМ-каток. Были на открытии, и уже по традиции с этого дня для нас наступает зима», — отметила Пересильд.
41-летняя актриса позировала с наследницей у нарядной елки. Звезда фильма «Бременские музыканты» надела синие джинсы, черный свитер и серое пальто. Она завила волосы в кудри и сделала нежный макияж.
Ее 16-летняя дочь позировала в черном пальто с поясом. Звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» завила волосы и уложила локоны. Пересильд-младшая также сделала нежный макияж.
«Какие чудесные», «Прекрасные девушки, как вы похожи», «Две самые красивые девочки», «Две Снегурочки», «Мамина копия», — писали поклонники.
Напомним, Юлия Пересильд родила Анну в отношениях с Алексеем Учителем. У актрисы и режиссера также есть 12-летняя дочь Мария.
В апреле 2025 года Пересильд рассталась с коллегой Михаилом Тройником, с которым познакомилась на съемках фильма «Вызов». Пара объявила о своем романе осенью 2022-го.
Звезды не называли причин расставания, но отметили, что их разрыв произошел «с благодарностью и уважением друг к друг».
В октябре Юлия Пересильд сообщила о своем новом романе, но не стала раскрывать личность избранника.