Сборы якутских фильмов составили рекордные 280 млн рублей в 2025 году

В Якутии в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. В селах Якутии открывают кинозалы, оснащенные якутской технологией «Экстра синема». Якутия вышла на второе место после Москвы по объемам создания кинолент.