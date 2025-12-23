Ричмонд
Сборы якутских фильмов составили рекордные 280 млн рублей в 2025 году

Самыми кассовыми стали фильмы «Кончится лето», «Диодорова», «Айхал» и «Спид Стар»
«Кончится лето»
«Кончится лето»

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Сборы якутских фильмов составили 280 млн рублей, что является рекордным показателем и почти вдвое больше достижения прошлого года в 150 млн рублей. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев, выступая с посланием Госсобранию республики.

«2025 год стал рекордным по кассовым сборам якутского кино. Яркие киноленты наших кинорежиссеров и их команд собрали уже рекордные 280 млн рублей. Это почти вдвое больше достижения прошлого года в 150 млн рублей. Самыми кассовыми стали фильмы “Кончится лето”, “Диодорова”, “Айхал” и “Спид Стар”. Мультфильм и сериал НВК “Саха” стали обладателями всероссийской и дальневосточной кинопремий», — сказал Николаев.

В 2026 году за счет федерального финансирования будет подготовлена проектно-сметная документация кинопавильона полного цикла в городе Якутске.

В Якутии в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. В селах Якутии открывают кинозалы, оснащенные якутской технологией «Экстра синема». Якутия вышла на второе место после Москвы по объемам создания кинолент.