31-летняя Александра Бортич снялась в костюме зайца

Актриса показала забавное видео накануне Нового года

Александра Бортич в личном блоге разместила забавное видео. 31-летняя актриса позировала в костюме зайца на фиолетовом фоне со звездочками.

Александра Бортич, фото: соцсети
Звезда сериала «Между нами химия» примерила белоснежное мини-платье и жакет с длинными рукавами. Бортич завила волосы в кудри и сделала нежный макияж. Свой образ она дополнила шапкой с висячими ушками и палочкой со звездой.

«Я под конец года пытаюсь делать вид, что магний подействовал», — прокомментировала ролик звезда.

Поклонники актрисы отметили, что прекрасно понимают ее состояние.

Александра Бортич, фото: соцсети
«В этом году магний действительно подействовал… на нервы», «Какая вы красивая с этими ушками», «Образ шикарный», «В конце должна была быть озвучка “помогите”», «Ноги красивые», «Какая милашка тут», «Последняя нервная клетка».

Недавно Александра Бортич впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным Давидом Сократяном. Об их романе стало известно в феврале 2025 года. Тогда актриса опубликовала фото, на котором показала, как избранник держит ее за руку.

Бортич дважды была замужем. Ее первым супругом был музыкант Вячеслав Воронцов. С ним она прожила два года.

Вторым мужем актрисы стал предприниматель Евгений Савельев. В 2020 году у пары родился сын Александр. В 2023-м артистка сообщила о расставании с супругом. По словам звезды, они остались друзьями и вместе продолжают растить сына.