Экс-жена Мерзликина опубликовала редкое фото с их первенцем: «Сыночка-корзиночка»

Первенец экс-супругов был курсантом Московского суворовского военного училища и принимал участие в параде на Красной площади, но потом захотел уйти. Мерзликина рассказывала в соцсетях, что они согласились забрать документы Федора, однако поставили ему условие — он должен поступить в сильное учебное учреждение. По словам пиар-менеджера, сын все лето занимался с преподавателями по математике и русскому языку и в итоге был зачислен в частную «Новую школу».