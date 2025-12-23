Ричмонд
Экс-жена Мерзликина опубликовала редкое фото с их первенцем: «Сыночка-корзиночка»

Экс-жена актера Андрея Мерзликина показала их первенца

Экс-жена звезды «Бумера» Андрея Мерзликина опубликовала редкое фото с их первенцем. Пиар-менеджер Анна Мерзликина пришла с 19-летним Федором в кулинарную школу. Она поделилась в блоге кадрами с мастер-класса, где они также учились готовить разные блюда под контролем шеф-повара.

Анна Мерзликина с сыном Федором / фото: соцсети
Анна Мерзликина с сыном Федором / фото: соцсети

«Сыночка-корзиночка», — написала бизнесвумен.

Первенец экс-супругов был курсантом Московского суворовского военного училища и принимал участие в параде на Красной площади, но потом захотел уйти. Мерзликина рассказывала в соцсетях, что они согласились забрать документы Федора, однако поставили ему условие — он должен поступить в сильное учебное учреждение. По словам пиар-менеджера, сын все лето занимался с преподавателями по математике и русскому языку и в итоге был зачислен в частную «Новую школу».

Бизнесвумен родила четверых детей от артиста. Помимо Федора, экс-супруги также воспитывают 17-летнюю Серафиму, 15-летнюю Евдокию и 9-летнего Макара. Пара развелась в 2025 году в День семьи, любви и верности после 19 лет брака.

