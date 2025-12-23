Ричмонд
Неузнаваемый Сергей Безруков играет Ярослава Мудрого: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок исторического фильма «Королева Анна», события которого разворачиваются в XI веке
Кадр из фильма «Королева Анна»
Кадр из фильма «Королева Анна»

Появились кадры со съемок исторической картины «Королева Анна» с Сергеем Безруковым в роли князя Ярослава Мудрого. В фильме также снимались Виктор Добронравов, Владимир Яглыч, Алексей Кравченко, Антон Филипенко.

В XI столетии на Руси князь Ярослав Мудрый заключает династический союз, выдав свою дочь Анну (Екатерина Воронина) замуж за короля франков. Как и все ее братья и сестры, Анна воспринимает этот брак с чувством фатальной покорности судьбе. Ее ждет трудное и долгое путешествие во Францию, сопряженное со множеством рисков. Для сопровождения кортежа Анны и обеспечения ее безопасности в пути Ярослав избирает опытного воина Остромира (Илья Маланин), доказавшего свою преданность и доблесть.

В образе князя 52-летний Сергей Безруков выглядит гораздо старше: он седовлас, носит бороду и покрыт морщинами. 

Кадр из фильма «Королева Анна»
Кадр из фильма «Королева Анна»

Создатели сообщают, что в «Королеве Анне» будет много романтики и приключений, а декорации замков и резиденции германского императора отличаются особенно тщательной проработкой.

Кадр из фильма «Королева Анна»
Кадр из фильма «Королева Анна»

«Путь героев картины — 3000 км практически через всю Европу. Кортеж княжны растягивается на 600 метров и состоит из 100 всадников, десятков повозок и телег, — рассказал режиссер Алексей Сидоров. — Наш фильм — это гигантская многофигурная история, которую мы попытались воплотить максимально убедительно. У нас абсолютно подлинное оружие, детали быта, очень красивая одежда и украшения».

Кадр из фильма «Королева Анна»
Кадр из фильма «Королева Анна»
Кадр из фильма «Королева Анна»
Кадр из фильма «Королева Анна»

Фильм создавался «Студией ТРИТЭ Никиты Михалкова» в партнерстве с компанией «Централ Партнершип» и телеканалом «Россия», при поддержке Фонда кино.

«Королева Анна» выйдет в прокат 11 февраля 2027 года.