В XI столетии на Руси князь Ярослав Мудрый заключает династический союз, выдав свою дочь Анну (Екатерина Воронина) замуж за короля франков. Как и все ее братья и сестры, Анна воспринимает этот брак с чувством фатальной покорности судьбе. Ее ждет трудное и долгое путешествие во Францию, сопряженное со множеством рисков. Для сопровождения кортежа Анны и обеспечения ее безопасности в пути Ярослав избирает опытного воина Остромира (Илья Маланин), доказавшего свою преданность и доблесть.