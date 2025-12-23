86-летняя Лариса Лужина рассказала о новой схеме мошенников

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина призналась в беседе с интернет-изданием «Абзац», что столкнулась с новым видом мошенничества.
Знаменитость отметила, что афера нацелена на артистов. На днях ей позвонили якобы из юридического института и пригласили выступить на старый Новый год. Они прислали ей предложение с гонораром в 400 тысяч рублей за проведение мероприятия.
«Я еще удивилась — обычно так много не платят никогда. Показала сыну сообщение — там указан номер коммерческого предложения. Сын сказал: “Они попросят назвать этот номер, зайдут в твой личный кабинет и снимут деньги”. Больше трубку не беру. Они же забалтывают людей», — поделилась артистка.
