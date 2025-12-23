Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

86-летняя Лариса Лужина рассказала о новой схеме мошенников

Актриса Лужина рассказала, что ее пытались обмануть под видом заказчика корпоратива
Лариса Лужина
Лариса ЛужинаИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина призналась в беседе с интернет-изданием «Абзац», что столкнулась с новым видом мошенничества.

Знаменитость отметила, что афера нацелена на артистов. На днях ей позвонили якобы из юридического института и пригласили выступить на старый Новый год. Они прислали ей предложение с гонораром в 400 тысяч рублей за проведение мероприятия.

«Я еще удивилась — обычно так много не платят никогда. Показала сыну сообщение — там указан номер коммерческого предложения. Сын сказал: “Они попросят назвать этот номер, зайдут в твой личный кабинет и снимут деньги”. Больше трубку не беру. Они же забалтывают людей», — поделилась артистка.

Ранее Лариса Лужина пожаловалась, что не может похудеть.