Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве впервые представили выставку картин актера Александра Збруева

На картинах изображена серия графических портретов, выполненных в модернистской, близкой к кубизму и сюрреализму манере
Александр Збруев
Александр ЗбруевИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев впервые представил свои картины на выставке в Москве, передает корреспондент ТАСС. Актер театра и кино показал многолетние зарисовки на встрече участников творческого проекта Директорской ложи театров Москвы и «Галереи художников».

«Более 65 лет я служу в московском государственном театре “Ленком Марка Захарова”. Однако также мне нравилось и нравится брать лист А4 и делать зарисовки. И здесь на стене изображены мои “безобразия”. Я их никому не показывал, сегодня впервые здесь представляю», — сказал он.

На картинах Збруева изображена серия графических портретов, выполненных в модернистской, близкой к кубизму и сюрреализму манере.

Артист на вечере прочитал стихотворения Бориса Пастернака. В числе участников мероприятия — генеральный директор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.