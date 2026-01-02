Романтика под снегом — это все, конечно, хорошо. Но куда лучше вкусный ужин в своем теплом, большом, но уютном доме под фильм «Один дома» — вот роскошный максимум для Тельца. И еще один важный момент: никто не должен пытаться проникнуть в его дом без спроса, особенно когда он только-только что расставил все елочные игрушки и включил кино.