Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кино по гороскопу: какой ваш новогодний фильм по знаку зодиака

Кино и длинные новогодние каникулы созданы друг для друга. Чтобы не ломать голову «А что же посмотреть?», не сравнивать рейтинги и не изучать чужие рецензии, мы сделали подборку новогодних фильмов для каждого знака зодиака. Включайте свой и проверяйте — совпало или нет!
Мария Серяпова
Автор Кино Mail

Овен: «Крепкий орешек», «Крепкий орешек 2»

Кадр из фильма Крепкий орешек
Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Потому что даже во время майонезной комы Овнам нужен драйв, пусть даже на экране.

Харизматичный полицейский Джон Макклейн просто хотел семейного Рождества у елки, но вместо этого ему приходится сражаться с плохими парнями. Да, в обеих частях «Крепкого орешка» сюжет разворачивается перед праздником, и в обеих частях происходит захват заложников. Но это тот редкий случай, когда сиквел оказался еще круче первого фильма. 

Динамичный сюжет, крутые экшн-сцены, приправленные неповторимым юмором Брюса Уиллиса — все это так подходит типичному огненному Овну, которым управляет самая энергичная планета — Марс.  

Телец: «Один дома»

Кадр из фильма Один дома
Кадр из фильма «Один дома»

Потому что Тельцы ценят дом, уют и… автономную систему безопасности.

Романтика под снегом — это все, конечно, хорошо. Но куда лучше вкусный ужин в своем теплом, большом, но уютном доме под фильм «Один дома» — вот роскошный максимум для Тельца. И еще один важный момент: никто не должен пытаться проникнуть в его дом без спроса, особенно когда он только-только что расставил все елочные игрушки и включил кино.

Близнецы: «Елки»

Кадр из фильма Елки
Кадр из фильма «Елки»

Потому что один праздник — это скучно.

11 городов, 11 небольших историй, десятки поворотов сюжета — все накладывается друг на друга в фильме «Елки», но для Близнецов это не «хаос», а нормальный режим работы мозга. Если что-то идет не по плану, то для них это приключение, ведь тогда включается главное: импровизация, юмор, случаются новые знакомства. У Близнецов — сотни друзей и знакомых, которых они бы хотели собрать на праздник. Или отметить его каждый часовой пояс.

Рак: «Мой парень — ангел»

Кадр из фильма Мой парень — ангел
Кадр из фильма «Мой парень — ангел»

Потому что место чуду есть, даже когда все обстоятельства против. 

Среди бесконечных дел, суеты мегаполиса, маркетинговых уловок, горящих дедлайнов разве можно встретить Ангела? Вот и студентка Саша скептически относится к подобной мысли. Ангелу Серафиму приходится приложить немало усилий, чтобы девушка поверила. Получается порой очень забавно. Светлый, добрый, романтичный фильм «Мой парень — ангел» с красивыми видами заснеженной Москвы — отличный выбор для чувствительного Рака. 

Лев: «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Кадр из фильма Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф
Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Потому что Львы не верят в чудо, а ведут его за руку.

Фильм «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», в котором четверо детей Певенси находят вход в волшебную страну через старый шкаф, не просто фэнтези. Его можно назвать притчей о внутреннем росте, принятии ответственности, даже если это пугает. 

Старший брат — Питер Певенси, а также другой главный герой — лев Аслан —  воплощение энергий огненного знака зодиака: личная сила, благородство, чувство долга, храбрость, власть как служение.  

Дева: «Гринч — похититель Рождества»

Кадр из фильма Гринч — похититель Рождества
Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества»

Потому что важнее быть собой, чем идеально-картинным.

А что, если Гринч — вовсе не злостный противник Рождества, а педантичный аудитор? Он анализирует систему, фиксирует нарушения, предлагает свою альтернативу. Вполне понятные Деве чувства, а тем более той Деве, чья чаша терпения переполнилась в конце года. Добавьте к этому игру Джима Керри, юмор, праздничную атмосферу и получится фильм-перезагрузка «Гринч — похититель Рождества», разрешение себе и другим быть неидеальными. 

Весы: «Отпуск по обмену»

Кадр из фильма Отпуск по обмену
Кадр из фильма «Отпуск по обмену»

Потому что счастье — это не найти дом. Это найти человека, с которым хочется его делить.

Две девушки меняются домами, странами, а по сути — возможностями. И в итоге каждая восстанавливает баланс в своей жизни. А не это ли является постоянным стремлением Весов? Плюс представители этого знака оценят великолепный визуал и саундтрек фильма «Отпуск по обмену». 

Скорпион: «Рождество на двоих»

Кадр из фильма Рождество на двоих
Кадр из фильма «Рождество на двоих»

Потому что Скорпион всегда чувствует, где правда и не боится трансформаций.

Это не милая романтическая комедия. Главная героиня Кейт эмоционально проживает глубокий внутренний конфликт, что очень понятно Скорпионам. Она заглушает непонятную пустоту внутри выпивкой и в целом не очень правильным образом жизни. Но встреча с Томом все меняет. Фильм «Рождество на двоих» про то, что уязвимость — это страшно, но это единственный путь к себе настоящему. 

Стрелец: «Охотники за привидениями 2»

Кадр из фильма Охотники за привидениями 2
Кадр из фильма «Охотники за привидениями 2»

Потому что Стрелец сам устраивает приключение.

Третий огненный знак зодиака, но его огонь — это скорее маяк, а не очаг, как у Льва. Стрелец — про путешествия, открытия, оптимизм и веру в светлые идеалы. В фильме «Охотники за привидениями 2» четыре отважных героя исследуют причину агрессивных потусторонних явлений, заполонивших Нью-Йорк под Новый год, все это приправлено весомой порцией самоиронии. Идеальное комбо для Стрельца.

Козерог: «Замерзшая из Майами»

Кадр из фильма Замерзшая из Майами
Кадр из фильма «Замерзшая из Майами»

Потому что Козероги верят в тех, кто не сдается, даже если оказался в сугробе в юбке и на каблуках. 

Главная героиня «Замерзшей из Майами» Люси Хилл — Козерог в лучших проявлениях: прагматичная карьеристка, которая держит все под контролем и не боится принимать непопулярные решения в новом коллективе. Но под костюмом железной леди оказывается чувствительное сердце. Элегантное решение, которое в итоге принимает Люси, должно приводить рациональных Козерогов в чувство глубокого удовлетворения. 

Водолей: «Четыре комнаты»

Кадр из фильма Четыре комнаты
Кадр из фильма «Четыре комнаты»

Потому что абсурдный юмор всегда выручит при очередном бестактном вопросе троюродной тетушки.

Новогодние праздники за семейными застольями — своего рода тоже социальный эксперимент, как и фильм. Поэтому не лишним будет проникнуться атмосферой странных, абсурдных историй, щедро приправленных черным юмором. «Четыре комнаты» — это четыре самостоятельных сюжета, которые происходят в канун Нового года в одном отеле. Объединяет их всех коридорный Тед. И ему даже удается остаться в здравом уме в конце сумасшедшей ночи. 

Рыбы: «Интуиция»

Кадр из фильма Интуиция
Кадр из фильма «Интуиция»

Потому что Рыбы не смотрят на снег, а чувствуют, как он падает внутри.

Главные герои «Интуиции» встречаются случайно, следуя только интуиции и вере в того самого человека. Рыбы, известные своей мечтательностью и доверием к судьбе, оценят тему чудесных совпадений. Этот знак как никакой другой умеет видеть скрытые смыслы в обычных вещах, а этого в фильме предостаточно. И счастливый финал, конечно же, случится.