Овен: «Крепкий орешек», «Крепкий орешек 2»
Потому что даже во время майонезной комы Овнам нужен драйв, пусть даже на экране.
Харизматичный полицейский Джон Макклейн просто хотел семейного Рождества у елки, но вместо этого ему приходится сражаться с плохими парнями. Да, в обеих частях «Крепкого орешка» сюжет разворачивается перед праздником, и в обеих частях происходит захват заложников. Но это тот редкий случай, когда сиквел оказался еще круче первого фильма.
Динамичный сюжет, крутые экшн-сцены, приправленные неповторимым юмором Брюса Уиллиса — все это так подходит типичному огненному Овну, которым управляет самая энергичная планета — Марс.
Телец: «Один дома»
Потому что Тельцы ценят дом, уют и… автономную систему безопасности.
Романтика под снегом — это все, конечно, хорошо. Но куда лучше вкусный ужин в своем теплом, большом, но уютном доме под фильм «Один дома» — вот роскошный максимум для Тельца. И еще один важный момент: никто не должен пытаться проникнуть в его дом без спроса, особенно когда он только-только что расставил все елочные игрушки и включил кино.
Близнецы: «Елки»
Потому что один праздник — это скучно.
11 городов, 11 небольших историй, десятки поворотов сюжета — все накладывается друг на друга в фильме «Елки», но для Близнецов это не «хаос», а нормальный режим работы мозга. Если что-то идет не по плану, то для них это приключение, ведь тогда включается главное: импровизация, юмор, случаются новые знакомства. У Близнецов — сотни друзей и знакомых, которых они бы хотели собрать на праздник. Или отметить его каждый часовой пояс.
Рак: «Мой парень — ангел»
Потому что место чуду есть, даже когда все обстоятельства против.
Среди бесконечных дел, суеты мегаполиса, маркетинговых уловок, горящих дедлайнов разве можно встретить Ангела? Вот и студентка Саша скептически относится к подобной мысли. Ангелу Серафиму приходится приложить немало усилий, чтобы девушка поверила. Получается порой очень забавно. Светлый, добрый, романтичный фильм «Мой парень — ангел» с красивыми видами заснеженной Москвы — отличный выбор для чувствительного Рака.
Лев: «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»
Потому что Львы не верят в чудо, а ведут его за руку.
Фильм «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», в котором четверо детей Певенси находят вход в волшебную страну через старый шкаф, не просто фэнтези. Его можно назвать притчей о внутреннем росте, принятии ответственности, даже если это пугает.
Старший брат — Питер Певенси, а также другой главный герой — лев Аслан — воплощение энергий огненного знака зодиака: личная сила, благородство, чувство долга, храбрость, власть как служение.
Дева: «Гринч — похититель Рождества»
Потому что важнее быть собой, чем идеально-картинным.
А что, если Гринч — вовсе не злостный противник Рождества, а педантичный аудитор? Он анализирует систему, фиксирует нарушения, предлагает свою альтернативу. Вполне понятные Деве чувства, а тем более той Деве, чья чаша терпения переполнилась в конце года. Добавьте к этому игру Джима Керри, юмор, праздничную атмосферу и получится фильм-перезагрузка «Гринч — похититель Рождества», разрешение себе и другим быть неидеальными.
Весы: «Отпуск по обмену»
Потому что счастье — это не найти дом. Это найти человека, с которым хочется его делить.
Две девушки меняются домами, странами, а по сути — возможностями. И в итоге каждая восстанавливает баланс в своей жизни. А не это ли является постоянным стремлением Весов? Плюс представители этого знака оценят великолепный визуал и саундтрек фильма «Отпуск по обмену».
Скорпион: «Рождество на двоих»
Потому что Скорпион всегда чувствует, где правда и не боится трансформаций.
Это не милая романтическая комедия. Главная героиня Кейт эмоционально проживает глубокий внутренний конфликт, что очень понятно Скорпионам. Она заглушает непонятную пустоту внутри выпивкой и в целом не очень правильным образом жизни. Но встреча с Томом все меняет. Фильм «Рождество на двоих» про то, что уязвимость — это страшно, но это единственный путь к себе настоящему.
Стрелец: «Охотники за привидениями 2»
Потому что Стрелец сам устраивает приключение.
Третий огненный знак зодиака, но его огонь — это скорее маяк, а не очаг, как у Льва. Стрелец — про путешествия, открытия, оптимизм и веру в светлые идеалы. В фильме «Охотники за привидениями 2» четыре отважных героя исследуют причину агрессивных потусторонних явлений, заполонивших Нью-Йорк под Новый год, все это приправлено весомой порцией самоиронии. Идеальное комбо для Стрельца.
Козерог: «Замерзшая из Майами»
Потому что Козероги верят в тех, кто не сдается, даже если оказался в сугробе в юбке и на каблуках.
Главная героиня «Замерзшей из Майами» Люси Хилл — Козерог в лучших проявлениях: прагматичная карьеристка, которая держит все под контролем и не боится принимать непопулярные решения в новом коллективе. Но под костюмом железной леди оказывается чувствительное сердце. Элегантное решение, которое в итоге принимает Люси, должно приводить рациональных Козерогов в чувство глубокого удовлетворения.
Водолей: «Четыре комнаты»
Потому что абсурдный юмор всегда выручит при очередном бестактном вопросе троюродной тетушки.
Новогодние праздники за семейными застольями — своего рода тоже социальный эксперимент, как и фильм. Поэтому не лишним будет проникнуться атмосферой странных, абсурдных историй, щедро приправленных черным юмором. «Четыре комнаты» — это четыре самостоятельных сюжета, которые происходят в канун Нового года в одном отеле. Объединяет их всех коридорный Тед. И ему даже удается остаться в здравом уме в конце сумасшедшей ночи.
Рыбы: «Интуиция»
Потому что Рыбы не смотрят на снег, а чувствуют, как он падает внутри.
Главные герои «Интуиции» встречаются случайно, следуя только интуиции и вере в того самого человека. Рыбы, известные своей мечтательностью и доверием к судьбе, оценят тему чудесных совпадений. Этот знак как никакой другой умеет видеть скрытые смыслы в обычных вещах, а этого в фильме предостаточно. И счастливый финал, конечно же, случится.