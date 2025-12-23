Папа Римский Лев XIV, взошедший на престол после кончины Франциска, зарекомендовал себя как современный и открытый миру понтифик, питающий глубокий интерес к кинематографу. Уроженец Чикаго, он не только продолжает традиции церкви, но и активно выстраивает диалог с миром искусства, видя в кино мощный инструмент для передачи человеческих ценностей. Так, 16 ноября 2025 года Папа Римский Лев XIV провел историческую встречу в Ватикане с актерами и режиссерами. Это событие стало частью празднования Юбилейного года Римско-католической церкви.
Среди гостей были обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт, известная по фильмам «Авиатор» и «Елизавета», культовый режиссер Спайк Ли («Малкольм Икс», «Черный клановец»), а также актриса Моника Беллуччи, сыгравшая Марию Магдалину в «Страстях Христовых». На встрече также присутствовали Адам Скотт («Парки и зоны отдыха», «Разлука») и Серджо Кастеллитто, исполнивший роль кардинала Тедеско в фильме «Конклав». К ним присоединились Вигго Мортенсен, Крис Пайн и режиссер Гас Ван Сент («Умница Уилл Хантинг»). Итальянскую делегацию возглавили режиссеры Джанни Амелио и создатель «Нового кинотеатра «Парадизо» Джузеппе Торнаторе.
Папа Лев призвал артистов продолжать свою работу как «паломников воображения», помогающих «нести надежду». Выразив обеспокоенность спадом интереса к кинотеатрам, он попросил кинематографистов не сторониться «ран мира»: «Насилие, бедность, изгнание, одиночество, зависимость и забытые войны — это темы, которые нужно признавать и рассказывать», — подчеркнул понтифик, отметив, что все великие режиссеры исследуют боль.
Интерес Льва XIV к кино не ограничивается протокольными встречами. Еще в июне 85-летний Аль Пачино встретился с понтификом в Ватикане для обсуждения будущего фильма «Мазерати: Братья».
Вместе с продюсером Андреа Иерволино актер представил проект биографической драмы, в которой также сыграют Джессика Альба, Энди Гарсия и Энтони Хопкинс. Аль Пачино исполнит роль Винченцо Ваккаро — влиятельного бизнесмена и инвестора. Иерволино отметил, что встреча стала моментом глубокого духовного вдохновения, подчеркнув, что история Мазерати — это рассказ о солидарности и стремлении к общей цели.
Четыре любимых фильма Папы Римского
В недавнем интервью для издания Variety, записанном накануне встречи с голливудскими звездами, Папа Лев XIV поделился списком из четырех кинокартин, которые оказали на него наибольшее влияние.
«Эта замечательная жизнь»
Первым в списке понтифика стоит бессмертная рождественская классика Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь», вышедшая на экраны в 1946 году. В центре сюжета — история Джорджа Бэйли, роль которого исполнил Джеймс Стюарт. Главный находится на грани отчаяния, а появившийся ангел-хранитель показывает ему, каким печальным был бы мир, если бы Джордж никогда не родился.
«Звуки музыки»
Тему надежды и света продолжает знаменитая музыкальная мелодрама Роберта Уайза «Звуки музыки». Картина с Джули Эндрюс и Кристофером Пламмером рассказывает о молодой послушнице Марии, которая становится гувернанткой для семерых детей овдовевшего морского офицера фон Траппа. Своей добротой и любовью к музыке она возвращает радость в их дом, но счастье семьи оказывается под угрозой из-за присоединения Австрии к нацистской Германии.
«Обыкновенные люди»
Особое, почти личное значение для Папы имеет психологическая драма Роберта Редфорда «Обыкновенные люди». Действие фильма разворачивается в родном городе Льва XIV — Чикаго, где богатая семья пытается пережить трагическую гибель старшего сына. Лента с участием Дональда Сазерленда и Тимоти Хаттона глубоко исследует темы вины, отчуждения и сложного пути к прощению внутри семьи.
«Жизнь прекрасна»
Замыкает четверку любимых картин итальянская трагикомедия «Жизнь прекрасна» режиссера Роберто Бениньи, который также сыграл в ней главную роль. Это пронзительная история об отце, использующем всю силу своего воображения и юмора, чтобы защитить маленького сына от ужасающей реальности нацистского концлагеря.