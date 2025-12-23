Папа Римский Лев XIV, взошедший на престол после кончины Франциска, зарекомендовал себя как современный и открытый миру понтифик, питающий глубокий интерес к кинематографу. Уроженец Чикаго, он не только продолжает традиции церкви, но и активно выстраивает диалог с миром искусства, видя в кино мощный инструмент для передачи человеческих ценностей.​ Так, 16 ноября 2025 года Папа Римский Лев XIV провел историческую встречу в Ватикане с актерами и режиссерами. Это событие стало частью празднования Юбилейного года Римско-католической церкви.​