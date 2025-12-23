Ричмонд
Папа Лев XIV оказался киноманом — вот его любимые фильмы

Глава католической церкви предпочитает классику о семейных ценностях, искуплении и надежде — от Фрэнка Капры до Роберто Бениньи
Анна Облонская
Автор Кино Mail
Папа Римский Лев XIV
Источник: Legion-Media

Папа Римский Лев XIV, взошедший на престол после кончины Франциска, зарекомендовал себя как современный и открытый миру понтифик, питающий глубокий интерес к кинематографу. Уроженец Чикаго, он не только продолжает традиции церкви, но и активно выстраивает диалог с миром искусства, видя в кино мощный инструмент для передачи человеческих ценностей.​ Так, 16 ноября 2025 года Папа Римский Лев XIV провел историческую встречу в Ватикане с актерами и режиссерами. Это событие стало частью празднования Юбилейного года Римско-католической церкви.​

Среди гостей были обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт, известная по фильмам «Авиатор» и «Елизавета», культовый режиссер Спайк Ли («Малкольм Икс», «Черный клановец»), а также актриса Моника Беллуччи, сыгравшая Марию Магдалину в «Страстях Христовых». На встрече также присутствовали Адам Скотт («Парки и зоны отдыха», «Разлука») и Серджо Кастеллитто, исполнивший роль кардинала Тедеско в фильме «Конклав». К ним присоединились Вигго Мортенсен, Крис Пайн и режиссер Гас Ван Сент («Умница Уилл Хантинг»). Итальянскую делегацию возглавили режиссеры Джанни Амелио и создатель «Нового кинотеатра «Парадизо» Джузеппе Торнаторе.

Папа Лев призвал артистов продолжать свою работу как «паломников воображения», помогающих «нести надежду». Выразив обеспокоенность спадом интереса к кинотеатрам, он попросил кинематографистов не сторониться «ран мира»: «Насилие, бедность, изгнание, одиночество, зависимость и забытые войны — это темы, которые нужно признавать и рассказывать», — подчеркнул понтифик, отметив, что все великие режиссеры исследуют боль.

Интерес Льва XIV к кино не ограничивается протокольными встречами. Еще в июне 85-летний Аль Пачино встретился с понтификом в Ватикане для обсуждения будущего фильма «Мазерати: Братья».

Вместе с продюсером Андреа Иерволино актер представил проект биографической драмы, в которой также сыграют Джессика Альба, Энди Гарсия и Энтони Хопкинс. Аль Пачино исполнит роль Винченцо Ваккаро — влиятельного бизнесмена и инвестора. Иерволино отметил, что встреча стала моментом глубокого духовного вдохновения, подчеркнув, что история Мазерати — это рассказ о солидарности и стремлении к общей цели.

Четыре любимых фильма Папы Римского

В недавнем интервью для издания Variety, записанном накануне встречи с голливудскими звездами, Папа Лев XIV поделился списком из четырех кинокартин, которые оказали на него наибольшее влияние.

«Эта замечательная жизнь» 

Кадр из фильма «Эта замечательная жизнь»
Кадр из фильма «Эта замечательная жизнь»

Первым в списке понтифика стоит бессмертная рождественская классика Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь», вышедшая на экраны в 1946 году. В центре сюжета — история Джорджа Бэйли, роль которого исполнил Джеймс Стюарт. Главный находится на грани отчаяния, а появившийся ангел-хранитель показывает ему, каким печальным был бы мир, если бы Джордж никогда не родился.

«Звуки музыки» 

Кадр из фильма Звуки музыки
Кадр из фильма «Звуки музыки»

Тему надежды и света продолжает знаменитая музыкальная мелодрама Роберта Уайза «Звуки музыки». Картина с Джули Эндрюс и Кристофером Пламмером рассказывает о молодой послушнице Марии, которая становится гувернанткой для семерых детей овдовевшего морского офицера фон Траппа. Своей добротой и любовью к музыке она возвращает радость в их дом, но счастье семьи оказывается под угрозой из-за присоединения Австрии к нацистской Германии.

«Обыкновенные люди»

Кадр из фильма Обыкновенные люди
Кадр из фильма «Обыкновенные люди»

Особое, почти личное значение для Папы имеет психологическая драма Роберта Редфорда «Обыкновенные люди». Действие фильма разворачивается в родном городе Льва XIV — Чикаго, где богатая семья пытается пережить трагическую гибель старшего сына. Лента с участием Дональда Сазерленда и Тимоти Хаттона глубоко исследует темы вины, отчуждения и сложного пути к прощению внутри семьи. 

«Жизнь прекрасна»

Кадр из фильма Жизнь прекрасна
Кадр из фильма «Жизнь прекрасна»

Замыкает четверку любимых картин итальянская трагикомедия «Жизнь прекрасна»  режиссера Роберто Бениньи, который также сыграл в ней главную роль. Это пронзительная история об отце, использующем всю силу своего воображения и юмора, чтобы защитить маленького сына от ужасающей реальности нацистского концлагеря.​