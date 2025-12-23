Ричмонд
Вдова Джеймса Рэнсона впервые высказалась о трагедии с мужем

Вдова актера поблагодарила его за детей

Вдова американского актера Джеймса Рэнсона Джейми Макфи впервые высказалась после трагедии с мужем. Новым сообщением она поделилась на своей странице в социальной сети.

Джеймс Рэнсон с женой / фото: соцсети
Джеймс Рэнсон с женой / фото: соцсети

«Я говорила тебе, что любила тебя тысячу раз до этого, и я знаю, что полюблю тебя снова. Ты говорил, что я должна быть больше похожа на тебя, а ты должен быть больше похож на меня, и ты был прав», — написала она.

Пост Макфи сопроводила совместной с мужем фотографией, сделанной во время беременности.

«Спасибо тебе за самые замечательные подарки — тебя, Джека и Вайолет. Мы — это навсегда», — закончила свой пост она.

В комментариях к посту свои соболезнования выразили многие звезды, в том числе Наташа Лион, с которой Рэнсон снимался во втором сезоне сериала «Покерфейс». Роль стала для артиста последней.

«Люблю тебя всем сердцем и обнимаю нашу драгоценную птичку с нежностью, благодарностью и космическим спокойствием в этой жизни и в будущей — семья навсегда. Прекрасный Джейми, ты лучший из нас, мы любим тебя», — написала Лионн.

46-летнего Рэнсона, известный по ролям в фильмах ужасов «Оно 2», «Синистер» и «Черный телефон», а также сериале «Прослушка», не стало 19 декабря.