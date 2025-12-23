Никиту Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов России

Выступая на съезде, Михалков подчеркнул, что ключевой задачей Союза остается «созидание национального кинематографа» и последовательная работа по развитию отрасли. «Как много определило для нас возникновение СВО, где есть правда, где есть искренность, что значит реально защищать свою Родину. Нам удалось сделать из Союза живой организм, который сегодня существует для наиважнейшей задачи — созидание национального кинематографа. Все, что сейчас делает Союз кинематографистов, требует времени, затрат и терпения. И последовательность поступков руководства Союза меня лично очень вдохновляет, и я еще раз хочу поблагодарить моих коллег, потому что их труд — это не маниловщина, это реальная, тяжелейшая, требующая огромных усилий, плодотворная работа», — сказал Михалков, слова которого привели в пресс-службе.