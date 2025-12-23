«Обнальщик» (2025) — криминальная драма, которая показывает, как семейные отношения проверяются на прочность в мире быстрых денег и опасных решений. Режиссер Борис Акопов переносит зрителя в 2013 год. Молодой программист Леша мечтает о стажировке в Китае и развитии собственного криптоприложения. Но планы рушатся: семья вынуждена переехать в небольшой провинциальный город на Дальнем Востоке. Отец Леши, Михаил, скрывает крупные долги и становится объектом охоты криминальных структур. Однажды отец вовлекает сына в теневой бизнес по обналичиванию денег, ставки растут, и путей для выхода из столь опасного дела становится все меньше. Отношения близких людей подвергаются серьезным испытаниям на фоне постоянной борьбы за выживание.