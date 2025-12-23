Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Где снимали сериал «Обнальщик»: ключевые локации Приморского края

«Обнальщик» — напряженная драма о ценности семьи и опасности, которую таят в себе легкие деньги. Рассказываем, где снимали сериал и кто сыграл главные роли
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Обнальщик
Кадр из сериала «Обнальщик»

«Обнальщик» (2025) — криминальная драма, которая показывает, как семейные отношения проверяются на прочность в мире быстрых денег и опасных решений. Режиссер Борис Акопов переносит зрителя в 2013 год. Молодой программист Леша мечтает о стажировке в Китае и развитии собственного криптоприложения. Но планы рушатся: семья вынуждена переехать в небольшой провинциальный город на Дальнем Востоке. Отец Леши, Михаил, скрывает крупные долги и становится объектом охоты криминальных структур. Однажды отец вовлекает сына в теневой бизнес по обналичиванию денег, ставки растут, и путей для выхода из столь опасного дела становится все меньше. Отношения близких людей подвергаются серьезным испытаниям на фоне постоянной борьбы за выживание.

Съемки сериала проходили в Приморском крае — регионе, который не только служит фоном событий, но и задает атмосферу всей истории. В статье расскажем, какие реальные локации Дальнего Востока стали декорациями для «Обнальщика».

В каких городах и природных локациях снимал сериал «Обнальщик»

С самого начала команда понимала: «Обнальщика» нельзя было снимать только в Москве. Сюжет требовал настоящей, живой среды — мест, которые бы отражали жизнь провинциальных городов России. «Мне интересно показать, как живут люди в разных уголках страны. Думаю, зрителю тоже важно увидеть это разнообразие», — отмечал режиссер Борис Акопов.

По сюжету семья Леши вынуждена покинуть родной город, и новое место жительства должно было передавать ощущение изоляции и побега в неизвестность. Выбор пал на Приморский край: Владивосток, Находку и прибрежные поселки. Исполнительный продюсер Татьяна Серебренникова отметила, что из 65 съемочных смен почти половина прошла на Дальнем Востоке. Здесь соседствуют православные храмы и китайские торговые центры, на улицах слышны несколько языков одновременно — регион стал не просто фоном, а важной смысловой частью истории, где переплетаются разные ритмы, эпохи и культуры.

Художники формировали мир сериала буквально по крупицам. Постановщик Георгий Голицын признавался, что команда ориентировалась не на заранее разработанные эскизы, а на реальность: архитектуру, улицы, людей Приморья. Важным элементом визуального кода стала атмосфера начала десятых годов: пестрые рекламные баннеры и вывески, характерные для улиц того времени, помогли создать ощущение конкретного периода.

Владивосток

Кадр из сериала Обнальщик
Кадр из сериала «Обнальщик»

Столица Дальнего Востока стала одной из ключевых локаций сериала «Обнальщик». Город с его портовой архитектурой, холмистыми улицами и набережными помог создать атмосферу отдаленности и непростого начала новой жизни для героев. Здесь происходят важные сцены, показывающие, как семья адаптируется к новой среде, сталкивается с местными ритмами и культурными контрастами.

Особое внимание съемочной группы привлек Китайский квартал — многослойное пространство с шумными торговыми рядами, разноцветными вывесками и разнообразием языков на улицах. Художники тщательно создавали аутентичную атмосферу: прилавки специально оставляли «немного кривыми», а декоративные «восточные деликатесы» создавались вручную.

Улицы Владивостока с их рекламными баннерами начала десятых годов, старые здания и портовые зоны помогли визуально закрепить временной контекст сериала. В кадре город становится не просто фоном, а полноценным персонажем, отражающим внутреннее напряжение героев и контраст между привычной жизнью и новым, неизвестным миром.

Находка и прибрежные поселки

Кадр из сериала Обнальщик
Кадр из сериала «Обнальщик»

Рыбацкие деревни, промышленные портовые зоны и тихие улочки создавали контраст с шумной городской средой Владивостока и усиливали чувство перемен, через которое проходят герои.

Съемочная группа уделяла особое внимание деталям местной жизни: рынки, причалы и набережные использовались не просто как фоновая локация, но и как средство погружения в атмосферу Дальнего Востока. Природные объекты, например, бухты и каменистые побережья, помогали визуально подчеркнуть чувство одиночества и неопределенности, с которым сталкиваются персонажи.

Кто снимался в сериале «Обнальщик»

Федор Кудряшов и Александр Яценко в сериале Обнальщик
Федор Кудряшов и Александр Яценко в сериале «Обнальщик»

В проекте приняли участие как известные актеры, так и новые лица, создавшие правдоподобный и живой мир сериала. Главные роли были распределены следующим образом:

Также в съемках участвовали Александр Горелов, Александр Гурьев, Александр Панекин, Александр Томас, Алексей Вакарчук и другие актеры, дополняющие многослойный ансамбль сериала.

Интересные факты о съемках сериала «Обнальщик»

Кадр из сериала Обнальщик
Кадр из сериала «Обнальщик»

Съемки «Обнальщика» в Приморском крае оказались настоящим испытанием для команды. Логистика, большие расстояния между локациями и капризная дальневосточная погода закаляли всех: и актеров, и съемочную группу. Зато все трудности компенсировались впечатляющими видами, уникальной фактурой мест и поддержкой местных жителей, для которых съемки стали событием.

Факты со съемок:

  • Некоторые роли в сериале сыграли актеры из Китая, но традиционной китайской одежды зритель почти не увидит: персонажей интегрировали в атмосферу России начала 2010-х.

  • Художник по костюмам Валерия Рыскина отмечала в интервью, что одежда формировала визуальный стиль сериала. Она родилась на Сахалине, и это помогло ей лучше прочувствовать атмосферу Дальнего Востока, поэтому многие наряды искали именно в Приморье, а из Москвы привезли лишь небольшую часть.

  • Местные жители активно помогали съемочной группе: делились своими вещами, приглашали актеров в свои дома.

  • Одно из ключевых мест — дом, куда по сюжету переезжают главные герои, был найден случайно. Борис Акопов заметил старое строение на сопке с видом на бухту прямо с трассы, и оно сразу показалось идеальным для сериала.