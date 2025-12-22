Ричмонд
Олег Меньшиков раскрыл секрет омоложения

Актер Меньшиков заявил, что сохраняет молодость с помощью уходовой косметики
Олег Меньшиков с женой на премьере фильма «Роднина», фото: пресс-служба
Олег Меньшиков с женой на премьере фильма «Роднина», фото: пресс-служба

Актер и режиссер Олег Меньшиков признался в интервью Ляйсан Утяшевой, что сохраняет молодость с помощью косметических процедур.

«Я хожу в салон. Уже лет 15−20 у меня одна и та же косметика. Все эти сыворотки, крема и заморочки все. Но больше ничего», — рассказал 65-летний артист.

Меньшиков добавил, что также не ест после шести вечера. Своим главным приемом пищи он назвал завтрак. Актер добавил, что его жена дает ему витамины.

По словам Меньшикова, он исключил из своего рациона фастфуд. К примеру, хот-доги.

13 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что у Олега Меньшикова якобы обнаружили онкологическое заболевание. О возможном серьезном заболевании у актера сначала сообщали светские обозреватели. Они обратили внимание на то, как Меньшиков «резко похудел и облысел».

Помощница Меньшикова назвала полной чушью сообщения о якобы диагностированном раке у актера. Она заявила, что артист выглядит и чувствует себя прекрасно.