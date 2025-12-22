Ричмонд
Муцениеце показала, как выбирает новогодний декор с Дрангой и детьми от Прилучного

Актриса поделилась семейными кадрами

Агата Муцениеце вместе со старшими детьми — 12-летним Тимофеем и девятилетней Мией, — а также с мужем Петром Дрангой отправилась в супермаркет, чтобы купить новогодний декор для своего дома. 36-летняя актриса показала корзину, наполненную елочными игрушками, ветками, фигурками и другими товарами с новогодней тематикой.

Сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, фото: соцсети
Сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, фото: соцсети

Звезда сериала «Закрытая школа» запечатлела сына в костюме Деда Мороза. Ее дочь в этот момент бегала среди прилавков.

«Сейчас я покажу вам нашу тележку. И Дед Мороз готовый уже есть!» — прокомментировала Муцениеце.

Также в кадр попал и Дранга. «Петр, он жив», — сказала актриса.

В начале декабря Муцениеце и Дранга стали родителями — у пары родилась дочь, имя которой они пока скрывают. Актриса и музыкант рассекретили роман в конце 2024 года, а в августе 2025-го сыграли свадьбу.

Агата Муцениеце показала мужа Петра Дрангу, фото: соцсети
Агата Муцениеце показала мужа Петра Дрангу, фото: соцсети

Для Дранги этот брак стал первым. А вот Муцениеце ранее была замужем за актером Павлом Прилучным, от которого родила Тимофея и Мию. В 2020 году звезды расстались.

Спустя два года Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Сейчас пара воспитывает двухлетнего сына Микаэля.

Ранее Агата Муцениеце показала фото с детьми с выписки из роддома. 