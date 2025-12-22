Агата Муцениеце вместе со старшими детьми — 12-летним Тимофеем и девятилетней Мией, — а также с мужем Петром Дрангой отправилась в супермаркет, чтобы купить новогодний декор для своего дома. 36-летняя актриса показала корзину, наполненную елочными игрушками, ветками, фигурками и другими товарами с новогодней тематикой.
Звезда сериала «Закрытая школа» запечатлела сына в костюме Деда Мороза. Ее дочь в этот момент бегала среди прилавков.
«Сейчас я покажу вам нашу тележку. И Дед Мороз готовый уже есть!» — прокомментировала Муцениеце.
Также в кадр попал и Дранга. «Петр, он жив», — сказала актриса.
В начале декабря Муцениеце и Дранга стали родителями — у пары родилась дочь, имя которой они пока скрывают. Актриса и музыкант рассекретили роман в конце 2024 года, а в августе 2025-го сыграли свадьбу.
Для Дранги этот брак стал первым. А вот Муцениеце ранее была замужем за актером Павлом Прилучным, от которого родила Тимофея и Мию. В 2020 году звезды расстались.
Спустя два года Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Сейчас пара воспитывает двухлетнего сына Микаэля.
