Сергей Жигунов сообщил о страшном диагнозе актера Дмитрия Поднозова
Актеру сериала «Тайны следствия» Поднозову диагностировали рак с метастазами

Российскому актеру театра и кино Дмитрию Поднозову диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщил актер и режиссер Сергей Жигунов в своем Telegram-канале.

У 64-летнего артиста обнаружили рак легких с метастазами в мозг.

«События развиваются очень быстро, и сейчас еще не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться. Мы не сдаемся и стараемся делать все, что возможно — и настолько быстро, насколько возможно», — написал Жигунов.

Актер опубликовал в соцсетях пост с просьбой поддержать сбор в пользу заболевшего артиста.

Поднозов известен по сериалам «Тайны следствия», «Литейный», «Оффлайн» и другим картинам.