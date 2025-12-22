Ваня Дмитриенко устроил для поклонников стрим (онлайн-транслация. — Прим. ред.), в котором приняла участие и его возлюбленная Анна Пересильд. Пара вместе наряжала елку и отвечала на вопросы поклонников.
Некоторые раскритиковали 16-летнюю актрису за футболку с надписью S.E.X. Другие предположили, что звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» живет с 20-летним возлюбленным, и раскритиковали ее за это.
«В жизни бы не разрешил, чтобы моя дочь в 16 с совершеннолетним встречалась», «А Пересильд же несовершеннолетняя. Как они вместе живут?», «Разве это не противопоказано? Или дети звезд не попадают пол уголовный кодекс?», «Мы в 16 лет еще всякой ерундой старадали. А тут уже сожительство, и футболка с надписью S.E.X.».
Однако внимательные поклонники успокоили хейтеров заявив, что в конце эфире Дмитриенко сообщил, что идет провожать любимую девушку домой. Они отметили, что звездная пара вела себя очень мило.
«Эфир закончился фразой, что он Аню пойдет домой провожать», «Смотрела прямой эфир, очень милые, скромные», «С чего вы взяли, что они живут вместе? Скорее всего приезжает к нему в гости», «На этом эфире они были в нормальном состоянии! Наряжали елку, Ваня отвечал на вопросы и под конец эфира сказал, что пошел провожать Аню. Все было чинно-благородно».
Напомним, слухи о романе Анны Пересильд и Вани Дмитриенко появились зимой 2025 года после того, как они снялись в клипе на песню «Цветаева». Звезды сыграли в музыкальном ролике пару.
Лишь осенью актриса и певец перестали скрывать свои отношения. Тогда же они выпустили первую совместную песню «Силуэт», которая стала хитом.
Ранее Пересильд и Дмитриенко засняли за покупкой елочных игрушек в ЦУМе.