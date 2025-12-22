Майли Сайрус хочет устроить тайную свадьбу

Майли Сайрус, который ранее была замужем за Лиамом Хемсвортом в течение восьми месяцев в 2019 году, сейчас действительно счастлива со своим женихом, Максом Морандо.
«Очень скромная пара определенно отпразднует бракосочетание по-своему и надеется сделать что-то веселое и значимое, что будет для них особенным», — отметил инсайдер в беседе с Us Weekly.
«Ей не очень нравится идея еще одной свадьбы», — добавил источник.
На этот раз актриса больше сосредоточена на любви и отношениях, нежели на организации свадьбы: «Они говорили о том, чтобы сбежать и уединиться вдвоем. Она наслаждается периодом помолвки и не торопится ничего планировать. Майли нравится, что эта глава ее жизни более личная».
Напомним, новость о том, что Сайрус и 27-летний Морандо обручились, появилась после того, как звезда пришла на мировую премьеру фильма «Аватар: Легенда об Аанге» с бриллиантовым кольцом на пальце.