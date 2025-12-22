Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В «Художественном» пройдет зрительская премьера первого за шесть лет фильма Джармуша

В основе сюжета картины — три истории об отношениях между взрослыми детьми и их родителями — в США, Ирландии и Франции

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Зрительская премьера драмеди Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат», которое стало первой за шесть лет работой режиссера, состоится 25 декабря в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный», сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

«Джим Джармуш давно питает интерес к редкому сегодня формату альманаха, киноантологии. Из разных новелл состояли такие его фильмы, как “Таинственный поезд”, “Ночь на Земле”, “Кофе и сигареты”. Новый фильм “Отец, мать, сестра, брат” тоже состоит из новелл: первые две истории рассказывают о сложности общения взрослых детей с родителями, третья показывает детей в ситуации, когда общаться уже не с кем. Жанр этого скромного, минималистского, простого и чистого фильма Джармуш определяет как “анти-экшн”, в буддистском стиле: все, что нажито непосильным трудом в процессе жизни, не имеет никакого значения, по-настоящему что-то значат лишь человеческие отношения, которые мы, увы, воспринимаем как должное» — цитирует пресс-служба программного директора «Художественного» Стаса Тыркина.

Кадр из фильма «Отец, мать, сестра, брат»
Кадр из фильма «Отец, мать, сестра, брат»

Мировая премьера состоялась на Венецианском кинофестивале в этом году, где фильм был удостоен Гран-при. Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Том Уэйтс, Шарлотта Рэмплинг и Вики Крипс. Картина представляет собой альманах, состоящий из тематически связанных эпизодов. В основе сюжета — три истории об отношениях между взрослыми детьми и их родителями — в США, Ирландии и Франции.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Основанный в 1909 году «Художественный» стал первым московским кинотеатром, который обрел собственное здание. Его открыл предприниматель Альберт Брокш — управляющий «Варваринского акционерного общества домовладельцев», которому принадлежал участок на Арбатской площади. Первый сеанс состоялся 11 ноября 1909 года, 400 зрителей увидели премьеру французской драмы «Жоржетта».