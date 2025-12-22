В «Художественном» пройдет зрительская премьера первого за шесть лет фильма Джармуша

«Джим Джармуш давно питает интерес к редкому сегодня формату альманаха, киноантологии. Из разных новелл состояли такие его фильмы, как “Таинственный поезд”, “Ночь на Земле”, “Кофе и сигареты”. Новый фильм “Отец, мать, сестра, брат” тоже состоит из новелл: первые две истории рассказывают о сложности общения взрослых детей с родителями, третья показывает детей в ситуации, когда общаться уже не с кем. Жанр этого скромного, минималистского, простого и чистого фильма Джармуш определяет как “анти-экшн”, в буддистском стиле: все, что нажито непосильным трудом в процессе жизни, не имеет никакого значения, по-настоящему что-то значат лишь человеческие отношения, которые мы, увы, воспринимаем как должное» — цитирует пресс-служба программного директора «Художественного» Стаса Тыркина.