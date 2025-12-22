Ричмонд
Актриса Екатерина Волкова улетела из России: "Не волнуйтесь"

Актриса Екатерина Волкова улетела из России. Звезда «Скорой помощи» сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она призналась, что отдыхает на Бали, и поделилась кадрами из ресторана, где танцевала под диджейский сет.

«Не волнуйтесь, я просто в отпуске», — отметила артистка.

Актриса трижды официально была замужем. От первого супруга Алексея она родила дочь Валерию. Артистка рассталась с мужчиной, обвинив его в домашнем насилии.

Ее вторым избранником стал продюсер Сергей Члиянц. Третий муж Волковой — писатель Эдуард Лимонов. В браке у них родились двое детей: Богдан и Александра. Супруги расстались, когда актриса была беременна, однако знаменитость подчеркивала, что они смогли сохранить хорошие отношения после развода и писатель часто проводил время с сыном и дочерью.

Ранее Екатерина Волкова показала редкие кадры со старшей дочерью в честь ее 33-летия.