88-летняя Светлана Немоляева рассказала, почему отказывается от больших ролей

Светлана Немоляева
Светлана НемоляеваИсточник: Алексей Молчановский

Актриса Светлана Немоляева призналась в беседе с kp.ru, что отказывается от больших ролей.

88-летняя знаменитость объяснила, что в силу своего возраста уже не может играть большие роли. Сейчас ей «по плечу» только маленькие роли. Помимо работы в кино, артистка также продолжает работать в Театре Маяковского.

Звезда рассказала, что сейчас снимается в проекте, где играет бабушку мальчика-хоккеиста. Ее героини уже не стало. Мальчик вспоминает о ней в трудные моменты жизни.

«Она появляется в его воображении и дает ему советы. Это очень небольшая роль, но меня вполне устраивает. Пока человек работает — он жив», — поделилась актриса.