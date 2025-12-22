Ричмонд
Асмус — о преследующем ее злом роке: «Каждый год я ломала ноги»

Актриса призналась, что некоторые режиссеры стали опасаться приглашать ее в свои проекты из-за того, что она часто получала травмы на съемках
Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус раскрыла новую деталь создания фильма «Письмо Деду Морозу». В личном блоге 37-летняя актриса поделилась фотографиями, сделанными на съемках. На некоторых из кадров она была запечатлена с коллегами — Иваном Охлобыстиным, Антоном Филипенко, Наталией Орейро и другими партнерами по проекту.

Кристина Асмус и Иван Охлобыстин, фото: соцсети
Асмус призналась, что ее преследует злой рок, из-за которого она чуть не лишилась роли в новогоднем фильме. Дело в том, что в последнее время артистка часто получала серьезные травмы на съемках. Ей даже несколько раз делали операции.

Кристина Асмус и Антон Филипенко, фото: соцсети
По этой причине многие режиссеры стали опасаться приглашать ее в свои проекты. Однако Кирилл Кузин, снявший «Письмо Деду Морозу», настоял, чтобы главную женскую роль в картине сыграла Асмус.

Кристина Асмус, Антон Филипенко и Иван Охлобыстин, фото: соцсети
«Каждый год я ломала ноги… Четыре года подряд я носила костыли и делала операции то на стопу, то на колено. “Актриса, которая вечно что-то ломает” — так крепко засело у всех в головах, что, когда принимали решение, кого утвердить на главную женскую роль в фильм “Письмо Деду Морозу”, продюсеры на общем собрании сказали: “Может, не Асмус? Она каждый год ноги ломает”. На что режиссер ответил: “Успокойтесь, в этом году она уже ломала”. Так я и попала в этот фильм. Подогнала травмы под КПП», — шутливо заметила актриса.

Кристина Асмус и Наталия Орейро, фото: соцсети
Она призвала поклонников быть более внимательными и не спешить никуда, чтобы не падать во время гололеда и не получать травмы. Кроме того, Асмус напомнила подписчикам, чтобы они обязательно посмотрели новую новогоднюю картину с ее участием, которая вышла в прокат в конце ноября.

Кристина Асмус с коллегами на съемках фильма «Письмо Деду Морозу», фото: соцсети
«Не препятствуйте себе и своей семье в этом удовольствии», — заключила звезда.

Ранее Асмус показала, как танцевала с Орейро и Биланом на съемках новогоднего фильма. 