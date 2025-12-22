«Каждый год я ломала ноги… Четыре года подряд я носила костыли и делала операции то на стопу, то на колено. “Актриса, которая вечно что-то ломает” — так крепко засело у всех в головах, что, когда принимали решение, кого утвердить на главную женскую роль в фильм “Письмо Деду Морозу”, продюсеры на общем собрании сказали: “Может, не Асмус? Она каждый год ноги ломает”. На что режиссер ответил: “Успокойтесь, в этом году она уже ломала”. Так я и попала в этот фильм. Подогнала травмы под КПП», — шутливо заметила актриса.