Звезда сериала «Кухня» прогулялся с семьей по центру Москвы

Жена актера Сергея Лавыгина поделилась семейными фото с прогулки по Москве
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин прогулялся с женой и детьми по центру Москвы. Супруга артиста Мария Луговая рассказала об этом подписчикам. Она поделилась редкими семейными фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Супруги воспитывают трехлетнюю Марту и годовалого Андрея. Актриса отметила, что дети оценили праздничные локации в городе к Новому году.

Пара поженилась в 2020 году, а 31 июля 2022 года у них появилась общая дочь. Лавыгин рассказывал, что присутствовал на родах жены, к которым основательно готовился, но не смог с первого раза перерезать пуповину. По словам актера, ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы справиться с этой задачей. А 5 октября 2024 года супруги вновь стали родителями, у них появился долгожданный сын Андрей.

Лавыгин также активно участвует в воспитании девятилетнего сына от коллеги по сериалу Анны Бегуновой. Артистка никогда не препятствовала общению бывшего мужа с Федором, и они часто проводят время вместе. Луговая также говорила подписчикам, что смогла стать другом для первенца супруга и полюбить его как родного.

Ранее звезда сериала «Кухня» улетела к сестре в Германию.