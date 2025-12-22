Звезда сериала «Кухня» прогулялся с семьей по центру Москвы

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин прогулялся с женой и детьми по центру Москвы. Супруга артиста Мария Луговая рассказала об этом подписчикам. Она поделилась редкими семейными фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Супруги воспитывают трехлетнюю Марту и годовалого Андрея. Актриса отметила, что дети оценили праздничные локации в городе к Новому году.
Пара поженилась в 2020 году, а 31 июля 2022 года у них появилась общая дочь. Лавыгин рассказывал, что присутствовал на родах жены, к которым основательно готовился, но не смог с первого раза перерезать пуповину. По словам актера, ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы справиться с этой задачей. А 5 октября 2024 года супруги вновь стали родителями, у них появился долгожданный сын Андрей.
Лавыгин также активно участвует в воспитании девятилетнего сына от коллеги по сериалу Анны Бегуновой. Артистка никогда не препятствовала общению бывшего мужа с Федором, и они часто проводят время вместе. Луговая также говорила подписчикам, что смогла стать другом для первенца супруга и полюбить его как родного.
Ранее звезда сериала «Кухня» улетела к сестре в Германию.