Звезда сериала «Кухня» прогулялся с семьей по центру Москвы

Пара поженилась в 2020 году, а 31 июля 2022 года у них появилась общая дочь. Лавыгин рассказывал, что присутствовал на родах жены, к которым основательно готовился, но не смог с первого раза перерезать пуповину. По словам актера, ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы справиться с этой задачей. А 5 октября 2024 года супруги вновь стали родителями, у них появился долгожданный сын Андрей.