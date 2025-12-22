«Молодой Шерлок» (2026) — британский детективно-приключенческий сериал о юности знаменитого сыщика. Проект создается на основе цикла романов Энди Лейна «Молодой Шерлок Холмс». За режиссуру отвечает Гай Ричи, известный своими динамичными и стильными криминальными картинами.
В статье расскажем о первом сезоне сериала: когда ожидается премьера, где проходили съемки, чего ждать от сюжета и кто сыграл главные роли.
Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Молодой Шерлок»
Премьера сериала «Молодой Шерлок» от Гая Ричи запланирована на 4 марта 2026 года на стриминговом сервисе Prime Video. В этот день зрителям станут доступны все восемь эпизодов первого сезона.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Молодой Шерлок»
Роль Шерлока Холмса сыграет Хиро Файнс Тиффин. Помимо него, ожидается, что в сериале примут участие следующие актеры:
Донал Финн - Джеймс Мориарти;
Цен Цзинэ — принцесса Гулун Шуан;
Джозеф Файнс — отец Шерлока;
Наташа МакЭлхоун — мама Шерлока;
Колин Ферт — сэр Буцефал Ходж;
Макс Айронс — Майкрофт Холмс.
О чем будет 1-й сезон сериала «Молодой Шерлок»
Первый сезон расскажет о смелом и проницательном 19-летнем Шерлоке Холмсе, который отправляется в Оксфордский университет для учебы. Однако его планы быстро меняются: молодой сыщик оказывается втянут в расследование странного убийства в одной из университетских лабораторий.
Несмотря на юный возраст, Шерлок уже имеет опыт решения сложных дел, и это помогает ему с энтузиазмом изучать все обстоятельства преступления. Герою предстоит погрузиться в водоворот опасных приключений и загадок, проявить всю свою смелость и смекалку.
Где проходили съемки 1-го сезона сериала
Съемки первого сезона «Молодого Шерлока» проходили в нескольких исторически и визуально выразительных локациях Европы, чтобы воссоздать атмосферу XIX века и создать живые декорации для приключений юного сыщика.
Значительная часть сцен была снята в испанских городах Андалусии, включая Херес‑де‑ла‑Фронтера, Севилью и Кадис. В Хересе использовались такие объекты, как Алькасар и Королевская школа андалузского искусства верховой езды, которые стали площадками для ключевых эпизодов. В Севильи и Кадисе снимали исторические улицы и площади, которые были адаптированы под европейские города XIX века.
В Великобритании съемочная группа работала в Бристоле, где центральные улицы города превращались в антураж под эпоху повествования. Широкие проспекты и старинные кварталы временно восстановили облик XIX века с помощью художественного оформления, что позволило создать атмосферу достоверного исторического мира.