Дуэйн Джонсон отдал дань уважения покойному Робину Уильямсу в своем новом фильме

Дуэйн Джонсон поделился некоторыми закулисными подробностями о трогательном сюрпризе в память о покойном Робине Уильямсе в предстоящем фильме «Джуманджи». Джонсон пообщался с журналистами на вечеринке в честь номинантов на премию «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз.
В ходе беседы актер объяснил, что заранее хотел отдать дань уважения Уильямсу, скончавшемуся в 2014 году в возрасте 63 лет, в четвертой и заключительной части франшизы, но не был уверен, как именно это сделать.
«Это была моя идея — как-то почтить его память, но я не знал, как это правильно сделать, — вспомнил Джонсон. — И наш художник по костюмам, Эл Джей, предложила: “А что, если я возьму оригинальные игральные кости из первого фильма?” Так в итоге и получилось».
До этого Джонсон рассказывал, что носил игральные кости на шее на протяжении всего съемочного процесса.
«Немного волнения первого дня съемок “Джуманджи”. Это было круто», — заявил Дуэйн, проезжая на гольф-каре по территории Universal Studios мимо группы людей, осматривавших студию. Актер показал на кулон в виде игральных костей, который носил с собой.
«Как видите, небольшая пасхалка для доктора Брейвстоуна. Это игральные кости из оригинального фильма “Джуманджи” с Робином Уильямсом, в знак уважения», — объяснил Джонсон.
