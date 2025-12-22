Похудевшая на 63 килограмма актриса похвасталась фигурой в облегающем образе

39-летняя знаменитость появилась перед публикой на британской премьере фильма «Человек за шесть миллиардов долларов». Для данного случая она выбрала черный костюм с приталенным пиджаком, надетым поверх майки, и расклешенные брюки. При этом звезда продемонстрировала постройневшую фигуру.