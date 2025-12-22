Ричмонд
Похудевшая на 63 килограмма актриса похвасталась фигурой в облегающем образе

Актриса Мэй Купер похвасталась фигурой в облегающем костюме после похудения

Британская актриса Дейзи Мэй Купер, известная по роли в сериале «Эта страна» (This Country), которая похудела на 63 килограмма, похвасталась фигурой в облегающем образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Дейзи Мэй Купер
Дейзи Мэй КуперИсточник: Legion-Media.ru

39-летняя знаменитость появилась перед публикой на британской премьере фильма «Человек за шесть миллиардов долларов». Для данного случая она выбрала черный костюм с приталенным пиджаком, надетым поверх майки, и расклешенные брюки. При этом звезда продемонстрировала постройневшую фигуру.

Пользователи сети оценили внешность Мэй Купер в комментариях под материалом. «Ну, она определенно выглядит намного лучше», «Потрясающе, ты выглядишь потрясающе, Дейзи!», «Выглядит великолепно! Заслуживает похвалы!» — высказались они.

Ранее в декабре резко похудевшая звезда «Эйфории» снялась в оголяющем грудь бюстгальтере. Американская модель и актриса Барби Феррейра позировала перед камерой в джакузи.