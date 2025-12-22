«Есть роман, и есть тот, кто хочет его воплотить в жизнь, это его личное право. Кто-то говорит, стоит или нет, это их личное мнение. На вкус и цвет товарища нет. Поэтому к этой теме критики я очень легко отношусь, и да и вообще к любой другой критике. Правда, кому-то нравится желтое, кому-то — черное, и тут спорить нельзя. Это личное мнение каждого человека», — заключил актер.