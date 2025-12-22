Станислав Бондаренко получил роль князя Андрея Болконского в новой экранизации романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Об этом недавно сообщил режиссер проекта Сарик Андреасян.
В беседе с Кино Mail 40-летний актер рассказал, как его утвердили на эту роль.
«Как предложили? Пригласили на обед, пообщались, сделали пробы, и все началось», — отметил артист.
Актер признался, что перечитывал «Войну и мир» перед съемками. Он отметил, что впервые прочитал произведение Толстого в детстве. Бондаренко высказал мнение, что «Война и мир» — это сложный материал для детей.
Он добавил, что смотрел несколько экранизаций романа. Конечно же, актер пересмотрел мини-сериал Сергея Бондарчука, а также одноименный британский сериал 2016 года.
«Это обе потрясающие картины. Они достаточно разные. То, что делал Бондарчук, который получил “Оскар” за это, и то, что делал Тихонов, который играл Болконского, — это, конечно, величины, большие мастодонты кино», — подчеркнул Бондаренко.
Он также рассказал, как относится к критике зрителей, которые заявляют, что Андреасяну не стоило браться за классику и снимать ремейк.
«Есть роман, и есть тот, кто хочет его воплотить в жизнь, это его личное право. Кто-то говорит, стоит или нет, это их личное мнение. На вкус и цвет товарища нет. Поэтому к этой теме критики я очень легко отношусь, и да и вообще к любой другой критике. Правда, кому-то нравится желтое, кому-то — черное, и тут спорить нельзя. Это личное мнение каждого человека», — заключил актер.
Стоит отметить, что зрители одобрили выбор Андреасяна, узнав, кого он взял на роль Болконского.
«Какое попадание в Болконского, я таким и видела его», «Как увидела фото, сразу подумала — Болконский. Как ему идет образ», «Как правильно подобран актер», «Как вы угадали с актером», «Вау, я именно такого его и представляла», «Это восхитительно», «Тот самый Болконский», «Ну как же хорош! Эта роль именно под Станислава Бондаренко», — писали они.
До этого советская актриса Людмила Савельева, которая сыграла Наташу Ростову в экранизации «Войны и мира» Сергея Бондарчука, высказалась о работе Андреасяна. Она призналась, что обязательно посмотрит новую версию одного из известных произведений русской классики. Однако актриса не понимает, зачем режиссер экранизирует то, что уже было снято Бондарчуком.