Действие третьего сезона разворачивается спустя пять лет после событий второго сезона: главный герой по-прежнему охотится на маньяков, но теперь делает это иначе. У Меглина появляется собственный отдел — закрытая структура, в которой расследования ведут не обычные следователи, а социопаты, убийцы и маньяки, вынужденные работать на государство, чтобы избежать реальных и очень больших сроков. Они объединены в пары и постоянно контролируют друг друга — так, по замыслу Меглина, его новый метод должен оставаться безопасным и эффективным.
Система работает без сбоев до момента, когда в отделе появляется Лера. Ее нестабильное психическое состояние и проблемы с самоконтролем быстро превращаются в угрозу как для коллег, так и для самого Меглина.
Тем не менее и Меглин, и Лера в финале остаются живы. Однако цена этого финала оказывается гораздо выше, чем может показаться на первый взгляд. Ниже подробно рассказываем, чем закончился третий сезон «Метода» и как сложилась судьба главных героев.
Итоги финальной серии 3-го сезона сериала «Метод»
В финальной серии сюжетные линии всех ключевых персонажей сходятся в одной точке. Лера находит Связиста в баре — именно от него она узнает, что Родион Меглин жив. Более того, он предлагает ей снова объединиться и вместе продолжить охоту на маньяков, несмотря на весь пережитый хаос.
Параллельно разворачиваются развязки других историй. Джин убивает психолога и с помощью гипноза пытается расправиться со своими пациентами, однако Меглин вовремя вмешивается и срывает его планы. Фрида знакомится в баре с мужчиной, которого собирается убить, но ее останавливает Сталкер. Ангел устраивается работать в больницу для онкологических больных, чтобы «помогать» им умирать без боли и ложных надежд, однако Лера мешает довести задуманное до конца. Единственным, кто остается вне поля зрения, становится Зверь.
Тем временем Сталкер начинает прослушивать телефоны Меглина и Леры и передает всю информацию Худому. Вскоре Меглин и Лера сами выходят на след Зверя, который уже успел убить несколько человек. Он произносит пространную речь и намеренно убегает, рассчитывая, что Лера бросится за ним. От гибели ее в последний момент спасает Сталкер.
Меглин запирает всех участников своего отдела в одиночных камерах психиатрической больницы. Однако Зверь поднимает бунт и открывает все камеры. В это же время в больницу входит группа захвата во главе с Худым — он планирует устранить Меглина и получить полный контроль над «психами» города.
Кульминацией становится похищение Веры. Зверь предлагает Лере перейти на его сторону, но она отказывается. Тогда Худой приказывает Зверю уничтожить всех, однако тот выдвигает условие: Лера должна остаться с ним. Получив отказ, Зверь убивает Худого, после чего сам погибает от рук спецназа.
В финале все остальные участники отдела Меглина остаются в психиатрической больнице, а Леру и Веру он забирает с собой. Заключительные сцены построены вокруг размышлений Меглина о любви — он верит, что именно она способна совершить чудо и уничтожить в его дочери все зачатки маньяка. Именно этой надеждой и заканчивается третий сезон «Метода».
Как сложилась судьба героев
Рассмотрим, чем завершились истории ключевых персонажей — Меглина, Леры и Зверя.
Родион Меглин
В финале третьего сезона Меглин (Константин Хабенский) остается жив и сохраняет контроль над ситуацией, пусть и ценой краха собственного эксперимента. Его отдел фактически прекращает существование в прежнем виде: большинство «следователей» остаются в психиатрической больнице. Сам Меглин уходит вместе с Лерой и дочерью Верой.
Лера
Лера (Анна Савранская) выживает, отказывается перейти на сторону Зверя и окончательно делает выбор в пользу Меглина. К финалу она становится не просто его напарницей, а человеком, способным сдерживать зло как чужое, так и собственное. Именно Лера в итоге остается рядом с Меглиным и Верой.
Зверь
Становится главным антагонистом финала и ключевой фигурой развязки. Зверь (Никита Кологривый) отказывается подчиняться Худому, убивает его и тем самым нарушает всю систему контроля. Однако свобода оказывается недолгой: почти сразу после этого Зверя ликвидирует спецназ. Его смерть ставит точку в истории бунта внутри отдела Меглина и подводит черту под экспериментом с маньяками-следователями.
Будет ли продолжение сериала «Метод»
Официального подтверждения выхода четвертого сезона сериала «Метод» пока нет. По предположениям некоторых источников, премьера, если и состоится, то не ранее осени 2026 года.
Продюсеры отмечают, что судьба возможного продолжения будет напрямую зависеть от успеха третьего сезона. При этом режиссер Юрий Быков в интервью высказывал скептическое отношение к работе над сериалами и говорил, что предпочитает снимать авторское кино. По его словам, сериалы для него — ремесло, поэтому и относится он к ним как к способу заработка. И, если финансовая ситуация заставит, то съемки продолжения возможны.