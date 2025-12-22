Ричмонд
Чем закончился 3-й сезон сериала «Метод» и как сложилась судьба Меглина в финале

Третий сезон «Метода» зрители ждали с предвкушением, и не зря. Сюжет продолжения оказался не просто захватывающим, а во многом шокирующим. Рассказываем, чем закончился третий сезон и что стало с главными героями
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Метод
Кадр из сериала «Метод»

Действие третьего сезона разворачивается спустя пять лет после событий второго сезона: главный герой по-прежнему охотится на маньяков, но теперь делает это иначе. У Меглина появляется собственный отдел — закрытая структура, в которой расследования ведут не обычные следователи, а социопаты, убийцы и маньяки, вынужденные работать на государство, чтобы избежать реальных и очень больших сроков. Они объединены в пары и постоянно контролируют друг друга — так, по замыслу Меглина, его новый метод должен оставаться безопасным и эффективным.

Система работает без сбоев до момента, когда в отделе появляется Лера. Ее нестабильное психическое состояние и проблемы с самоконтролем быстро превращаются в угрозу как для коллег, так и для самого Меглина.  

Тем не менее и Меглин, и Лера в финале остаются живы. Однако цена этого финала оказывается гораздо выше, чем может показаться на первый взгляд. Ниже подробно рассказываем, чем закончился третий сезон «Метода» и как сложилась судьба главных героев.

Итоги финальной серии 3-го сезона сериала «Метод»

В финальной серии сюжетные линии всех ключевых персонажей сходятся в одной точке. Лера находит Связиста в баре — именно от него она узнает, что Родион Меглин жив. Более того, он предлагает ей снова объединиться и вместе продолжить охоту на маньяков, несмотря на весь пережитый хаос.

Параллельно разворачиваются развязки других историй. Джин убивает психолога и с помощью гипноза пытается расправиться со своими пациентами, однако Меглин вовремя вмешивается и срывает его планы. Фрида знакомится в баре с мужчиной, которого собирается убить, но ее останавливает Сталкер. Ангел устраивается работать в больницу для онкологических больных, чтобы «помогать» им умирать без боли и ложных надежд, однако Лера мешает довести задуманное до конца. Единственным, кто остается вне поля зрения, становится Зверь.

Тем временем Сталкер начинает прослушивать телефоны Меглина и Леры и передает всю информацию Худому. Вскоре Меглин и Лера сами выходят на след Зверя, который уже успел убить несколько человек. Он произносит пространную речь и намеренно убегает, рассчитывая, что Лера бросится за ним. От гибели ее в последний момент спасает Сталкер.

Меглин запирает всех участников своего отдела в одиночных камерах психиатрической больницы. Однако Зверь поднимает бунт и открывает все камеры. В это же время в больницу входит группа захвата во главе с Худым — он планирует устранить Меглина и получить полный контроль над «психами» города.

Кадр из сериала Метод
Кадр из сериала «Метод»

Кульминацией становится похищение Веры. Зверь предлагает Лере перейти на его сторону, но она отказывается. Тогда Худой приказывает Зверю уничтожить всех, однако тот выдвигает условие: Лера должна остаться с ним. Получив отказ, Зверь убивает Худого, после чего сам погибает от рук спецназа.

В финале все остальные участники отдела Меглина остаются в психиатрической больнице, а Леру и Веру он забирает с собой. Заключительные сцены построены вокруг размышлений Меглина о любви — он верит, что именно она способна совершить чудо и уничтожить в его дочери все зачатки маньяка. Именно этой надеждой и заканчивается третий сезон «Метода».

Как сложилась судьба героев

Рассмотрим, чем завершились истории ключевых персонажей — Меглина, Леры и Зверя. 

Родион Меглин

Константин Хабенский в роли Родиона Меглина в сериале Метод
Константин Хабенский в роли Родиона Меглина в сериале «Метод»

В финале третьего сезона Меглин (Константин Хабенский) остается жив и сохраняет контроль над ситуацией, пусть и ценой краха собственного эксперимента. Его отдел фактически прекращает существование в прежнем виде: большинство «следователей» остаются в психиатрической больнице. Сам Меглин уходит вместе с Лерой и дочерью Верой.

Лера

Анна Савранская в роли Леры в сериале Метод
Анна Савранская в роли Леры в сериале «Метод»

Лера (Анна Савранская) выживает, отказывается перейти на сторону Зверя и окончательно делает выбор в пользу Меглина. К финалу она становится не просто его напарницей, а человеком, способным сдерживать зло как чужое, так и собственное. Именно Лера в итоге остается рядом с Меглиным и Верой.

Зверь

Никита Кологривый в роли Зверя в сериале Метод
Никита Кологривый в роли Зверя в сериале «Метод»

Становится главным антагонистом финала и ключевой фигурой развязки. Зверь (Никита Кологривый) отказывается подчиняться Худому, убивает его и тем самым нарушает всю систему контроля. Однако свобода оказывается недолгой: почти сразу после этого Зверя ликвидирует спецназ. Его смерть ставит точку в истории бунта внутри отдела Меглина и подводит черту под экспериментом с маньяками-следователями.

Будет ли продолжение сериала «Метод»

Официального подтверждения выхода четвертого сезона сериала «Метод» пока нет. По предположениям некоторых источников, премьера, если и состоится, то не ранее осени 2026 года.

Продюсеры отмечают, что судьба возможного продолжения будет напрямую зависеть от успеха третьего сезона. При этом режиссер Юрий Быков в интервью высказывал скептическое отношение к работе над сериалами и говорил, что предпочитает снимать авторское кино. По его словам, сериалы для него — ремесло, поэтому и относится он к ним как к способу заработка. И, если финансовая ситуация заставит, то съемки продолжения возможны. 

Кадр из сериала Метод
Кадр из сериала «Метод»