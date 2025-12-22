Действие третьего сезона разворачивается спустя пять лет после событий второго сезона: главный герой по-прежнему охотится на маньяков, но теперь делает это иначе. У Меглина появляется собственный отдел — закрытая структура, в которой расследования ведут не обычные следователи, а социопаты, убийцы и маньяки, вынужденные работать на государство, чтобы избежать реальных и очень больших сроков. Они объединены в пары и постоянно контролируют друг друга — так, по замыслу Меглина, его новый метод должен оставаться безопасным и эффективным.