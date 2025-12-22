Стала известна дата похорон актера Ермилова из «Брата» и «Ментовских войн»

Артист известен широкой публике по ярким ролям второго плана в криминальных сериалах и полнометражных фильмах. Так, он создал образ скандального мужа водителя трамвая Светланы в драме «Брат». Во время съемок этого фильма актер мог погибнуть: его случайно ранил Сергей Бодров-мл.