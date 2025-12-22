Ричмонд
Стала известна дата похорон актера Ермилова из «Брата» и «Ментовских войн»

66-летний киноактер Ермилов скончался 21 декабря
Владимир Ермилов / фото: кадр из фильма
Владимир Ермилов / фото: кадр из фильма

Киноактер Владимир Ермилов скоропостижно скончался 21 декабря в возрасте 66 лет. О дате и месте похорон aif.ru сообщили его родственники.

«Похороны предварительно 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Сейчас ждем результаты вскрытия», — рассказали близкие актера.

По словам собеседника издания, в пятницу, 19 декабря, Ермилов выписался из больницы. У него были проблемы с сердцем.

Артист известен широкой публике по ярким ролям второго плана в криминальных сериалах и полнометражных фильмах. Так, он создал образ скандального мужа водителя трамвая Светланы в драме «Брат». Во время съемок этого фильма актер мог погибнуть: его случайно ранил Сергей Бодров-мл.

Всего актер приняла участие в съемках 85 проектов, в том числе, сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Литейный», «Невский», «Великолепная пятерка», «Ментовские войны», «Тайны следствия». Его запомнили зрители по ролям в полнометражных фильмах «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Майор Гром: Чумной доктор» и других.