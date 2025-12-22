Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Эрнста показала елку, которую нарядила дома с семьей: «В русском стиле»

Жена Эрнста рассказала, что наряжала елку с семьей под музыку Чайковского

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста показала елку, которая стоит у них дома. Актриса Софья Эрнст рассказала, что традиционно наряжала ее с детьми под музыку композитора Петра Чайковского. Она поделилась результатом с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Софья Эрнст показала елку, которую нарядила дома с семьей
Софья Эрнст показала елку, которую нарядила дома с семьей

«Всегда наряжаем елку под музыку Чайковского. И каждый год придумываем новый стиль для нашей елочки. В этот раз сразу поняла, что елка у нас будет русская. Ведь этот год у меня весь прошел в русском стиле, грядущий, кажется, тоже. Чему я очень рада», — отметила артистка.

У супругов трое общих детей: девятилетняя Эрика, восьмилетняя Кира и пятилетний Лев. Знаменитость отмечала в интервью, что с малых лет приобщает их к искусству. По словам знаменитости, дочери и сын достойно ведут себя в музеях и задают вопросы экскурсоводам.

Ранее жена Эрнста появилась на обложке глянца в платье в русском стиле.