Жена Эрнста показала елку, которую нарядила дома с семьей: «В русском стиле»

«Всегда наряжаем елку под музыку Чайковского. И каждый год придумываем новый стиль для нашей елочки. В этот раз сразу поняла, что елка у нас будет русская. Ведь этот год у меня весь прошел в русском стиле, грядущий, кажется, тоже. Чему я очень рада», — отметила артистка.