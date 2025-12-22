Жена Эрнста показала елку, которую нарядила дома с семьей: «В русском стиле»

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста показала елку, которая стоит у них дома. Актриса Софья Эрнст рассказала, что традиционно наряжала ее с детьми под музыку композитора Петра Чайковского. Она поделилась результатом с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Всегда наряжаем елку под музыку Чайковского. И каждый год придумываем новый стиль для нашей елочки. В этот раз сразу поняла, что елка у нас будет русская. Ведь этот год у меня весь прошел в русском стиле, грядущий, кажется, тоже. Чему я очень рада», — отметила артистка.
У супругов трое общих детей: девятилетняя Эрика, восьмилетняя Кира и пятилетний Лев. Знаменитость отмечала в интервью, что с малых лет приобщает их к искусству. По словам знаменитости, дочери и сын достойно ведут себя в музеях и задают вопросы экскурсоводам.
Ранее жена Эрнста появилась на обложке глянца в платье в русском стиле.