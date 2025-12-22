Ричмонд
Эмигрировавший в США Бурковский поделился кадрами семейного отдыха на Карибах

Эмигрировавший в США Бурковский поделился кадрами с семейного отдыха на Карибах
Эмигрировавший в США актер Андрей Бурковский улетел с семьей на Карибы. Он рассказал подписчикам, что проводит отпуск с женой, сыном и дочерью на острове Сен-Мартен. Шоумен поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с семейного отдыха. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Ну вот и мы! Всех с наступающими праздниками», — написал артист.

Бывший игрок КВН неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте, и практически все свободное время он посвящает любимым людям.

Бурковский женат на своей возлюбленной Ольге. Супруги состоят в браке уже 17 лет. Пара воспитывает 14-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Алису. Артист рассказывал в соцсетях, что девочка недавно увлеклась волейболом и ее быстро взяли в школьную команду, с которой она начала ездить на соревнования в другие города. По словам шоумена, их дети легко адаптировались в новой среде и завели друзей.

Ранее стало известно, что Бурковский зарабатывает миллионы на курсах актерского мастерства.