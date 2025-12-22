Гармаш: «Чебурашка» способствует продвижению традиционных ценностей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Фильм «Чебурашка», а также его продолжение, выход которого запланирован на 1 января 2026 года, способствуют продвижению традиционных ценностей. Об этом в интервью ТАСС сообщил народный артист РФ, исполнитель роли Гены Сергей Гармаш.
«Безусловно, [способствует]. “Чебурашка” — это наша история, которая прожила огромное количество лет. И ее продолжают смотреть дети, продолжают петь эту знаменитую песню», — сказал актер, отвечая на вопрос агентства о том, способствует ли фильм продвижению традиционных ценностей.
Гармаш отметил, что одна из важных тем картины адресована взрослым зрителям.
«Не возьмусь сказать, в чем же главный посыл, но, наверное, один из главных заключается в том, как же это все-таки важно — прилагать свои усилия к воспитанию. Даже когда тяжело, необходимо стараться, прилагать усилия и воспитывать детей», — добавил он.
Премьера фильма «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко состоится 1 января 2026 года. Фильм «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко «Холоп» (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009). Главные роли во второй части франшизы исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.