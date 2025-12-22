Ричмонд
Стала известна причина смерти актера Ермилова из «Брата» и «Литейного»

Киноактер Ермилов скончался 21 декабря
Владимир Ермилов / фото: кадр из фильма
Владимир Ермилов / фото: кадр из фильма

21 декабря скончался 66-летний киноактер Владимир Ермилов. Что стало причиной его смерти, aif.ru сообщили его родственники.

«У него были проблемы с сердцем, в пятницу выписался из больницы. В воскресенье умер. Ждем заключение вскрытия, тогда точно будет известно, что стало причиной», — объяснили близкие актера.

Ермилов снимался в полнометражном кино и сериалах с середины 80-х. На съемках драмы «Брат» актер едва не погиб: его случайно ранил Сергей Бодров-мл.

Поклонникам криминальных сериалов Ермилов хорошо знаком по проектам «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Литейный», «Невский», «Великолепная пятерка», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и другим. Он принимал в съемках таких полнометражек, как «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Майор Гром: Чумной доктор» и других.