Стала известна причина смерти актера Ермилова из «Брата» и «Литейного»

21 декабря скончался 66-летний киноактер Владимир Ермилов. Что стало причиной его смерти, aif.ru сообщили его родственники.
«У него были проблемы с сердцем, в пятницу выписался из больницы. В воскресенье умер. Ждем заключение вскрытия, тогда точно будет известно, что стало причиной», — объяснили близкие актера.
Ермилов снимался в полнометражном кино и сериалах с середины 80-х. На съемках драмы «Брат» актер едва не погиб: его случайно ранил Сергей Бодров-мл.
Поклонникам криминальных сериалов Ермилов хорошо знаком по проектам «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Литейный», «Невский», «Великолепная пятерка», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и другим. Он принимал в съемках таких полнометражек, как «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Майор Гром: Чумной доктор» и других.