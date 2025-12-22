Ричмонд
Светлана Немоляева оценила моду на киносказки: «Очень правильно»

Актриса Светлана Немоляева призналась, что ее радует мода на киносказки
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Актриса Светлана Немоляева призналась в беседе с kp.ru, что ее радует мода на киносказки.

«Очень рада, что экранизируются такие произведения. Это ведь классика — она и для взрослых, и детей, для всех поколений. Эти истории призывают к чему-то хорошему, положительному, благородному. Считаю, что очень правильно», — сказала знаменитость.

Актриса поделилась, что сама очень любила советские мультипликации и считала их высокоуровневыми. По ее словам, работы «Союзмультфильма» и фильмы Уолта Диснея находятся на одном высоком творческом уровне.

Звезда также отметила, что молодому поколению, выросшему в мире современных технологий, может быть не очень интересно смотреть мультфильмы «из прошлой жизни». По ее мнению, молодежи нужны новые интерпретации с современными взглядами.

Ранее Светлана Немоляева высказалась о ремейке «Служебного романа».