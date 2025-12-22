Юлия Рутберг одной из первых высказалась о смерти Анатолия Лобоцкого. Актер ушел из жизни 20 декабря 2025 года после продолжительной болезни.
«Ушел из жизни выдающийся артист русской сцены, мастер, потрясающий актер. Умный, тонкий, обладающий невероятным обаянием… Это огромная-огромная потеря личности», — высказалась Рутберг.
Лобоцкий стал вторым мужем актрисы. Они познакомились еще в студенческие годы. Отец звезды сериала «Не родись красивой» Илья Рутберг преподавал у Лобоцкого. Однако отношения Юлии и Анатолия начались годы спустя.
За плечами каждого из них были браки, в которых родились дети. Отношения Лобоцкого и Рутбрег продлились восемь лет. После расставания они уважительно относились друг к другу.
Уход из жизни звезды сериала «Молодежка» для многих стал неожиданным. Причиной смерти актера стала онкология. В 2024 году ему сделали операцию, удалив часть легкого.
Ремиссия была недолгой, и болезнь снова вернулась к артисту и распространилась на другие органы. Как писал Telegram-канал Mash, осенью 2025-го у Лобоцкого была выявлена агрессивная форма опухоли. Однако артист говорил, что у него все нормально со здоровьем.
«Вообще, я свое здоровье не комментирую. Это моя жизнь, это мое здоровье», — говорил он изданию «Абзац».
Актер ушел из жизни в возрасте 66 лет. Прощание с ним состоится в Московском академическом театре имени Маяковского. Дату церемонии прощания и место захоронения уточнят дополнительно.