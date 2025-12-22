Умер актер Ермилов, раненный Сергеем Бодровым на съемках фильма «Брат»

Артист много снимался в криминальных сериалах. Его запомнили поклонники проектов «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Литейный», «Невский», «Ментовские войны», «Тайны следствия». Также он снялся в полнометражных фильмах «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Майор Гром: Чумной доктор» и других.