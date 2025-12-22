Умер актер Ермилов, раненный Сергеем Бодровым на съемках фильма «Брат»

Киноактер Владимир Ермилов умер на 67-м году жизни. Об этом aif.ru сообщили его родственники.
«Володя умер в воскресенье, 21 декабря», — рассказали в семье актера.
Мужчина родился 14 августа 1959 года. Получил образование в Нижегородском театральном училище им. Е. Евстигнеева. В кино снимался с середины 80-х.
Ермилов создавал образы ярких второстепенных и эпизодических персонажей. Он сыграл скандального мужа водителя трамвая Светланы в драме «Брат». Во время съемок одной из сцен его случайно ранил Сергей Бодров-мл.
Артист много снимался в криминальных сериалах. Его запомнили поклонники проектов «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Литейный», «Невский», «Ментовские войны», «Тайны следствия». Также он снялся в полнометражных фильмах «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Майор Гром: Чумной доктор» и других.