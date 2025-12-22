Эмили Ратаковски снялась в откровенном платье у елки

Модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в оголяющем грудь платье. Звезда подиумов разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
34-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном атласном платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем с красной помадой. Манекенщица сидела на диване с бокалом в руках на фоне украшенной елки.
Несколько недель назад звезда появилась на публике в красном облегающем мини-платье и черных капроновых колготках. Модель позировала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, персиковыми румянами и помадой. Манекенщица стояла у елки.
Ранее Эмили Ратаковски показала снимки в откровенном нижнем белье.