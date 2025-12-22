«Ангел» Victoria's Secret прогулялась с голыми ногами в куртке с мехом

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, прогулялась по улице с голыми ногами и в куртке с мехом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в куртке с меховой отделкой, отказавшись от брюк и показав голые ноги. Образ дополнили меховые мюли и сумка Hermes. Волосы модель распустила и сделала макияж.
В ноябре звезда опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж.
Ранее Эльза Хоск снялась в шубе на голое тело.