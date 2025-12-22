Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Ангел» Victoria's Secret прогулялась с голыми ногами в куртке с мехом

Модель Эльза Хоск показала фото с прогулки
«Ангел» Victoria's Secret прогулялась в куртке с голыми ногами
«Ангел» Victoria's Secret прогулялась в куртке с голыми ногамиИсточник: www_gazeta_ru

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, прогулялась по улице с голыми ногами и в куртке с мехом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость позировала в куртке с меховой отделкой, отказавшись от брюк и показав голые ноги. Образ дополнили меховые мюли и сумка Hermes. Волосы модель распустила и сделала макияж.

В ноябре звезда опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж.

Ранее Эльза Хоск снялась в шубе на голое тело.