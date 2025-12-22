Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

У актера Игоря Петренко увеличился долг по алиментам перед Новым годом

Долг Игоря Петренко по алиментам увеличился почти на 210 тысяч перед Новым годом
Игорь Петренко
Игорь Петренко

Долг Игоря Петренко по алиментам увеличился почти на 210 тысяч рублей. «Газета.Ru» изучила судебные материалы и выяснила, что в декабре задолженность актера превысила 1,5 млн рублей.

В сентябре 2025 года за актером числился долг в размере 1,3 млн рублей. За три месяца актер его не погасил, и сумма увеличилась на 209 506 рублей. На данный момент Игорь Петренко должен 1 539 956 рублей.

Кроме того, с артиста хотят взыскать деньги за неуплату парковки и исполнительные сборы. Сумма долга по трем производствам — 32 986 рублей.

Ранее Екатерина Климова показала 19-летнего сына от Петренко.